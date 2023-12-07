LINE推2023貼圖回顧統計自己愛用貼圖排行　台灣用戶愛用排行也出爐

2023已進入年底，LINE推出「我的貼圖回顧」，供用戶查詢自己過去一年使用貼圖的習慣，LINE也統計出用戶最愛使用的貼圖及表情貼等。

每位LINE用戶皆可透過「2023我的貼圖回顧」，看到今年自己最常傳送的貼圖前四名、最喜愛的創作者，以及年度傳送貼圖總數量，還可知道自己使用的貼圖數量贏過多少用戶，查詢期限至12月15日為止。



用戶可透過「2023我的貼圖回顧」查詢自己過去一年使用貼圖的習慣（圖／截自LINE）

根據LINE統計，台灣用戶2023年平均傳送1,235張貼圖，前5%用戶一年傳送超過5千張貼圖，台灣人最愛用的貼圖前三名皆為系統內建的熊大兔兔角色，分別為熊大鞠躬、兔兔舉OKAY，以及兔兔比讚手勢。



台灣人愛用貼圖前三名（圖／LINE官方網站）

表情貼部分，官方及原創表情貼前五名皆為動態，官方表情貼仍由「蠟筆小新」與「貓貓蟲－ 咖波」蟬聯；原創部分則由「熊大兔兔超實用LINE動態表情貼圖」及「小貓貓們表情貼」佔據冠亞軍。



官方表情貼排行榜（圖／LINE官方網站）

五大官方貼圖及十大原創貼圖排行榜可見，「白爛貓」在這兩大排行榜皆榮獲第二名，「貓貓蟲－咖波」也分別獲得第三及第六名。「野生咩喵喵怪」為首次奪冠，「鹿鼻羊」則是首次入圍前十大。

LINE貼圖也同步公布了2023年創作者平均累積銷售額，TOP 10達14.5億日幣（約3.14億台幣），TOP 5則突破19.5億日幣（約4.23億台幣）。



（圖／LINE官方網站）