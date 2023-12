〈時評〉選台灣總統不是選特首：民進黨不可能放棄或凍結「台獨黨綱」

美國「外交事務」(Foreign Affairs)期刊,11月30日刊出三個人:葛來儀(Bonnie Glaser)、白潔曦(Jessica Weiss)與柯慶生(Thomas Christensen),聯名撰寫的文章,主張「美國應該明確表態,反對台海兩岸片面改變現狀,包括反對中國意欲武統台灣,以及台灣追求獨立的政治動作」。三人也以「介入台灣選舉」的高傲口氣要求「民進黨總統參選人賴清德,如果勝選,應該考慮凍結民進黨的台獨黨綱」,其目的十分可笑:要讓「維持現狀」的承諾更有分量,也更加可信。

在這篇題為「台灣與威懾的真正源頭」文章強調,當美國與台灣加強安全合作時,必須避免造成「企圖與台灣恢復正式外交關係」,或是「美台雙方建立軍事同盟」的印象,這種保證才有助防止台海爆發戰爭。

Washington must make clear that it opposes any unilateral change to the status quo, not only an attempt by Beijing to compel unification but also a political move by Taipei to pursue independence. And as the United States works with Taiwan to strengthen its security, it must avoid giving the impression that it is moving toward restoring formal diplomatic relations or a defense alliance with the island. Combined with a conditional and credible threat of a military response by the United States and Taiwan to the use of force, such assurances will help prevent a war.

此外,三名作者也認為,台灣方面也必須承諾,只要解放軍不主動攻擊台灣,台灣不會追求獨立或永久分離,避免採取潛在的挑釁性行動,例如舉行公投更改國名,或是修改領土範圍排除中國大陸。尤其是民進黨籍總統參選人賴清德若獲勝,最好「凍結台獨黨綱」,並且重申蔡英文總統2016年就職演說中的承諾,也就是按照中華民國憲法,以及兩岸關係條例,處理台灣與大陸之間的關係。

For its part, Taiwan must accompany needed measures to bolster its defense with credible assurances to Beijing that as long as the Chinese military refrains from attacking Taiwan, Taipei will not pursue independence or permanent separation. Taiwan should refrain from potentially provocative actions, such as holding a referendum to change its official name, the Republic of China, or revising its territorial claims to exclude mainland China—changes that would indicate a declaration of formal independence. Regardless of who is elected Taiwan’s next president, Taipei will need to convincingly reassure Beijing that it has no intention of fundamentally altering the status quo.

這篇文章馬上成了國民黨的「武器」,與中共口徑一致,要求民進黨放棄「台獨黨綱」。雖然葛來儀馬上在網上說,「被台灣有些人斷章取義(being taken out of context by some people in Taiwan. )」,並自稱他們的發表是「獨立學者觀點」,不免有此地無銀三百兩之譏。

這篇文章,讓關心台灣的美台人士驚覺,恐怕中共的介入台灣選舉的花招又有新的騙術。利用美國學者寫文章,傳達中共的詐術。台灣人必須看懂這種「洋人」,當中共買辦的可恥行為。

「台灣與威攝的真正源頭(Taiwan and the True Sources of Deterrence: Why America Must Reassure, Not Just Threaten, China)」的文章,基於錯誤的假設,以為美國保護台灣是基於「道義」,而忽視了美國有強烈的理由,必須保護美國在台灣海峽的實質利益。每年在台灣海峽飛過載貨飛機(cargo planes) 及載人飛機,高達170萬架次。經過台灣海峽的油輪、化學船、貨櫃船多達55萬艘次。這些海空交通大多數是借道台灣海峽這個相對穩定的空域及海況,路過台灣,是世界經濟的大動脈。其所佔的全球GDP,可能達到50%。

大多數是與美、日、韓、加及歐洲有極大關係。這是為什麼已故日本首相說「台灣有事,就是日本有事」,並聯合美國一同倡議「印太戰略」的原因,最近連最現實主義的韓國,都與美日站在一起,主張中共不得破壞台灣海峽的和平現狀。他們都知道自己的「經濟生命線」經過台灣海峽。而台灣與台灣海峽密不可分。美國國務卿布林肯自去年底開始,也在各地演講,指出台灣海峽在全球經濟運輸的重要性。因此,中共武力犯台,必然切斷、封鎖、干擾、勒緊全球經濟生命線,美國總統拜登四度表達,中共若出兵,美國一定以武力保護台灣海峽與台灣。其實是基於保護美國的實質經濟利益為主,當然台灣具有戰略重要性,自然也是美國寸土不讓之地。

從這個大局觀看「威攝的源頭」,這篇文章的主張就顯然有偏差。美國與自由世界當然要用武力介入來保護他們在台灣海峽的利益。與台灣站在一起,符合他們的實質利益。至於台灣人民的自決權利,要國家正常化,希望與民主國家,尤其是與美國建立外交關係,更進一步保障區域安全,當然是符合全球的「新秩序」利益:保護全球經濟生命線供應鏈的運輸安全。

還有一個致命詭異的地方需要點明,就是此文以所謂,給中共保証(assurances) 的藉口,宣稱只要中共以所謂「非武力」方式達成讓台灣同意(assent)的统一為一個中国,要求美國政府必須公開宣告接受這個新的選項,這其實是為中共通過非武力的「超限戰」、「訊息戰」、「網路戰」等非傳統方式,扶植在台灣的「中共傀儡戰」方式,製造台灣民意贊成統一的假像,難道美國和民主國家都要公開接受這種台灣被中共吞併的方式嗎?

此文在字面上都不提中共法西斯政權本質,把中共看成是好像「守規則」的全球夥伴,這個前提本身就連當年英國跟希特勒搞绥靖的首相張伯倫躺在墳墓裡也會跳起來翻滚(roll over from his grave)。這不僅僅是對歷史的無知,也是對民主台灣極其危險的出賣。

要台灣放棄「台獨黨綱」是中共長期的主張。現在有所謂的美國學者也來提倡這種壓迫台灣人權的說法,這種愚蠢,不是太不思議了嗎?而且也太天真了,說台灣凍結「台獨黨綱」,中共就不會武力犯台,誰相信啊?太可笑了吧!

在台灣選戰激烈的時刻來攪局,寫這種「自我感覺良好」的文章,不顧台灣人的感受,還成了中共的「大外宣」,出事了,還想自命清高的辯解,除了愚蠢外,真的找不到字眼形容這種莽撞了。

一個在全球都完全失去信用的戰狼中共需要給它餵養怎樣的「再保証的食物」才能使它放棄吞吃羔羊的本性呢?這種討論本身就是一種對民主、自由信念的踐踏,智者不為。因為民進黨放棄或凍結「台獨黨綱」就等於自毀台灣的民主自由堅持。那選「總統」就是等於選「特首」了!