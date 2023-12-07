北富銀全力支持青少棒運動　贊助賽事與安排分行參訪　擴大金融永續影響力

台北富邦銀行長期支持國內體育發展，贊助棒球、籃球、高爾夫、 馬拉松等多項國人熱衷的運動，今年更擴大影響力深耕青少棒培育， 贊助2023新北市「全國U12棒球錦標賽」及「全國U15棒球 邀請賽」，積極推動全台國中、國小的棒球運動風氣， 並發揮金融專業，安排三重興穀國小棒球隊、 新莊福營國中棒球隊至北富銀悍將主題分行參訪， 除了與富邦悍將球員范國宸、王勝偉相見歡， 亦規劃小小行員體驗活動，讓棒球隊學子深入瞭解分行運作， 落實聯合國永續發展目標SDG 3促進健康與福祉、SDG 4優質教育。

昨(6)日興穀國小校長胡銘浚及棒球隊教練、學童一行29人， 初次來到新莊悍將主題分行，對分行生動融入富邦悍將球隊圖騰、 棒球、球場等元素，展現獨有運動風格印象深刻， 尤其分行內特別設計「觀賽區」與「悍將主題區」， 擬真的棒球場場景讓興穀國小師生彷彿置身富邦悍將主場， 新奇感十足。而小球員也首次化身銀行員， 在分行高櫃體驗辦理存提款、匯款業務的趣味， 活動後還近距離見到富邦悍將隊長范國宸，最近他一手包辦中華職棒 2023年度金手套、最佳九人一壘手獎，人氣嚇嚇叫， 小球員搶著與偶像合影、簽名留念，現場歡笑聲不斷， 大小朋友皆滿載而歸。

今年在新北市全國U12棒球錦標賽， 代表全體棒球員宣誓的興穀國小棒球隊隊長余賽亞， 此次參訪後表示，除了加深對分行業務的認識， 也發現行員作息如同球員，必須很有耐心一直重複相同動作， 練習久了自然熟能生巧，逐漸成為專家。 興穀國小校長胡銘浚則感謝新北市教育局、北富銀安排參訪行程， 為棒球隊學子圓了與球星面對面的願望，以及跨領域認識銀行實務， 過程充滿驚喜。

為了推動棒球運動風氣，北富銀2014年起贊助富邦悍將棒球隊， 2018年開始投入青少棒領域，包含冠名贊助新北富邦國際城市U -18棒球邀請賽、主辦富邦U-18明日之星賽事， 透過基層棒球深入校園，今年更將贊助範圍擴及國中、 國小的棒球賽，為國內力挺棒球運動之銀行業。此外， 北富銀亦跨領域結合金融與運動， 打造大台北地區第一家職棒主題分行， 並攜手社區舉辦體適能檢測與健康講座等，促進社會運動風氣； 對內積極鼓勵員工鍛鍊體能， 持續規劃多元運動課程並設置專業教練，連年獲頒教育部「 運動企業認證」榮譽。

北富銀指出，未來將持續結合金融本業， 投入資源於青少棒賽事及培育潛力選手， 為棒球運動奠定更紮實穩固的根基， 亦同步推展其他體育項目的發展，推廣社區與公司的運動文化， 期善盡企業社會責任，致力實踐聯合國永續發展目標SDGs（Su stainable Development Goals），擴大金融永續影響力。





富邦悍將隊長范國宸與興穀國小棒球隊相見歡， 鼓勵小球員鍛鍊體魄、勤練球技，成為棒球界明日之星。（圖／富邦金控）

興穀國小棒球隊球員化身小行員， 在台北富邦銀行悍將主題分行體驗辦理存提款、匯款業務的趣味， 新奇感十足。（圖／富邦金控）

興穀國小棒球隊參訪台北富邦銀行悍將主題分行， 對分行擬真的「觀賽區」、「悍將主題區」印象深刻， 且對各種金融業務機台感到好奇，躍躍欲試。