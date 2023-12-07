2023新北國際城市U-18棒球邀請賽 「FLY HIGHER」 熱血開打

「2023新北國際城市U-18棒球邀請賽」將於1 2月17日至23日在新北市新莊、三重棒球場展開為期一週賽事， 適逢2023亞洲棒球錦標賽棒球熱潮，今(7)日在新北市府舉行 的賽前記者會，由劉和然副市長、教育局長張明文、 新北市體育總會棒球委員會蔡明堂主委與本賽事宣傳大使林昱珉攜手 正式宣告比賽熱血開打!以「FLY HIGHER」期待選手在賽事中有出色表現，未來飛得更高、 更遠。

副市長劉和然表示，睽違3年再度邀請世界級棒球菁英選手集聚一堂 ，將是臺灣棒球運動的盛事，也是第6屆國際城市U-18棒球邀請 賽的矚目焦點。新北市不僅派出藍、白2隊力拚冠軍， 還特別邀請韓國和澳洲的精英球隊蒞臺參賽， 讓觀眾近距離感受世界各地棒球風采。 這場棒球盛宴不僅僅是球場上的拼搏，更是城市文化的交流， 賽事期間除了比賽，更安排豐富的文化交流活動， 讓各隊深入體驗新北市獨特風貌及歡樂耶誕城氣氛， 為賽事增添不一樣的獨特風貌與熱情。

教育局表示，新北國際城市U-18棒球邀請賽今年邁入第6屆， 參賽隊伍包括首爾（韓國）、京畿道（韓國）、昆士蘭市（澳洲）3 支國外城市球隊，以及國內13支高中勁旅， 其中地主新北市派出藍、白兩隊，藍隊以本賽事5連冠的穀保家商為 主體，白隊則以日前奪得黑豹旗亞軍鶯歌工商為主體， 結合秀峰高中及崇義高中2校棒球好手組成聯隊， 其他國內隊伍包含臺北市、新竹市、臺中市、雲林縣、嘉義市、 臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣， 都是傳統青棒勁旅，賽事勢必精彩可期。

穀保家商總教練鄭志強表示，穀保家商今年以6連霸為目標， 勉勵球員全力以赴誓奪金盃， 也期待市民朋友到場給予球員最熱烈支持與鼓勵。

本賽事宣傳大使林昱珉畢業於穀保家商，2022年簽約加盟美國大 聯盟亞歷桑納響尾蛇隊，自2018年開始就參加新北U18賽事， 是新北市藍隊在前三屆連霸的功臣之一。U12-U23 入選世界盃國手，今年杭州亞運更是抗韓大將。林昱珉以賽事口號「 FLY HIGHER」勉勵選手，希望學弟們球能夠打得更高、更遠， 期許未來表現能夠更上一層樓， 挑戰日本職棒及美國大聯盟更高水準的棒球殿堂。

教育局補充，新北市有設備完善的新莊棒球場、 三重棒球場及土城綜合球場， 期待更多國內外優秀高中棒球隊來新北交流，本賽事將於17至23 日展開32場次的賽程，皆免費入場，21至23日新莊球場賽事更 有實況轉播，喜愛棒球的朋友可透過愛爾達體育4台、MOMO TV、Getwin sport YT、及新北國際城市U18棒球邀請賽官方粉絲團賽事精采直播， 無論何地都能共襄盛舉，一同為熱血的高中棒球小將們加油打氣。

啟動儀式合影，新北市體育總會棒球委員會主委蔡明堂(左起)、賽事宣傳大使林昱珉、副市長劉和然、教育局張明文局長。（圖／新北市教育局）