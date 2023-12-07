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國內首度發布ESG評等機構行為準則　臺灣集中保管結算所助力提升評等透明度

By 台灣英文新聞
2023/12/07 17:08
（圖／集保）

（圖／集保）

配合金管會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」，2023年12月集保結算所於國內首度發布「ESG評等機構行為準則」，對ESG評等機構的健全發展具里程碑意義。

該準則參考國際證券管理機構組織(IOSCO)及日本金融廳(FSA)分別於2021年及2022年發布的類似準則，並參考國內實務及業界意見後，共訂定7項原則31項指引，可望成為ESG評等機構的共同標準。

集保結算所表示，由於ESG評等應用的爆炸性成長，許多國家的監理機關已提出相關監理計畫，除已公布的IOSCO與日本金融廳外，包括歐盟、英國、新加坡等市場，均已發布相關草案，期能對ESG評等機構進行管理。然而本次集保結算所是全球第一個以ESG評等使用單位的身分，發布行為準則，期待能透過集保結算所與國內外ESG評等機構的緊密連結與合作，提高ESG評等的透明度，並保障我國受評公司相關權益。

集保結算所總經理陳德鄉指出，集保結算所營運的投資人關係整合平台(ESG IR平台)已收錄除我國公司治理評鑑外，更囊括全球6大ESG評等機構對台灣超過600家上市櫃公司的評等，是我國最主要的ESG評等使用單位之一。該行為準則的發布，不僅將接軌國際，也為市場樹立標準，集保結算所後續也將持續扮演我國受評公司與評等機構間的橋梁。

作為我國資本市場主要的市場基礎設施，集保結算所除核心的證券集保交割業務外，近年更積極涉入數位化服務，包括電子投票、股東會視訊會議、股務事務通知電子化，以及ESG投資工具等，並以「創新．韌性．永續．普惠金融」為企業信念，持續開展多元化數位服務。

更新時間 : 2023-12-07 17:54 GMT+08:00

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