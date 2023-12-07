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國產章 Q 優良水產品搶佔臺灣餐飲市場！漁業署同台北知名餐 酒館業者推出「香煎龍虎石斑佐鮮檸哈里薩醬」

By 台灣英文新聞
2023/12/07 17:05
香煎龍虎石斑佐鮮檸哈里薩醬。

香煎龍虎石斑佐鮮檸哈里薩醬。

今(7)日上午 11 時「112 年國產優良水產品產銷媒合活動」於 uMeal Bistro 公 館店盛大舉行，漁業署持續推廣國產章 Q 驗證的優良國產水產品，在為臺灣民 眾食品安全把關的同時，亦希望與業者們攜手努力在基礎上尋求創新和改變，開 創多元產品與全新通路，讓臺灣漁業能夠成為臺灣消費者的首選，積極搶佔臺灣 餐 飲市場。

業者特別選用興達區漁港漁會國產章 Q 驗證的優良水產品「龍膽石斑魚」 進 行新品研發，「龍虎石斑魚」結合龍膽石斑和老虎斑的優點，除肉質細嫩潔白外，更含有豐富膠質和營養價值。以小火慢慢煎熟，香脆可口的表皮與內裡細嫩 的魚 肉成最佳組合，再搭配主廚特製哈里薩醬，微辣紅甜椒香氣交織檸檬的鮮甜， 增 添菜品的層次感，襯托出「龍虎石斑魚」最純粹的鮮甜與海味，適合全家大小一同享用。「香煎龍虎石斑佐鮮檸哈里薩醬」銷售期間預計為 112 年12月至113年03月，歡迎民眾前來品嚐這道獨特的創新美味。

此次合作開創了優質國產水產品新的里程碑，農業部漁業署與知名餐廳業者 攜手，推廣優異品質、安心的台灣優質水產品，提升民眾對國產水產的關注度， 展現台灣漁業的創新和競爭力，同時為消費者提供更安心和健康的選擇。業者表 示未來將持續支持國產水產品，為消費者帶來更多精緻的國產水產佳餚。

更新時間 : 2023-12-07 17:54 GMT+08:00

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