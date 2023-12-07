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中華電信以生成式AI技術掌握客戶心聲　榮獲第32屆「台灣精品獎」

By 台灣英文新聞
2023/12/07 17:05
20231207：中華電信以生成式AI技術，榮獲台灣精品獎_InventAI新創團隊李柏青執行長(左四)、外貿協會黃志芳董事長(右四)、經...

20231207：中華電信以生成式AI技術，榮獲台灣精品獎_InventAI新創團隊李柏青執行長(左四)、外貿協會黃志芳董事長(右四)、經...

中華電信新創育成中心InventAI團隊以「DeepVoice客戶心聲分析平台」參加第32屆台灣精品獎選拔，從948件參賽作品中脫穎而出，榮獲「台灣精品獎」的肯定。「DeepVoice客戶心聲分析平台」應用生成式AI技術，能快速分析客服中心大量的通話紀錄、事件關聯性及客戶情緒等，能具體釐清客訴根因並預先發掘潛在問題。一旦同類型問題大量出現，平台會即時告警，幫助企業提早擬定因應策略，協助企業快速掌握市場最新動態，降低經營風險。

本平台可將客戶語調進行邏輯性情緒分析後，以人性化的應答語法，提升客戶服務的滿意度。為了更方便國外客戶使用，採用中華電信研究院自主研發的國/台/英語多語系聲音轉文字引擎，可將進線客戶的語言進行轉譯，經分析客訴關鍵字及意圖等，能迅速定位特定內容，幫助客服中心節省90%人工調聽通話時間。本平台能收集客服中心多樣化的真實對話情境資料，自動優化客服應答說帖，以利客服人員更精準的回應客戶訴求，提升客服訓練效率。

中華電信研究院院長暨新創育成中心總監蘇添財表示：「中華電信近年來積極掌握人工智慧相關核心技術，以發展多元行業別應用，包含智慧客服、智慧醫療、智慧交通等，並於今年榮獲台灣創新技術博覽會發明競賽金牌獎、智慧城市創新應用獎等多項大獎肯定。中華電信將持續展現創新創價、客戶信賴等企業價值觀，提供給客戶更優質、更便利的產品與服務，在此非常感謝評選委員的肯定。」

中華電信於2021年成立新創育成中心，致力於挖掘內部具未來成長潛力的產品以發展新創事業。有鑑於人工智慧應用蓬勃發展，2022年特別將在AI解決方案具有實際案場經驗的團隊延攬至新創育成中心，成立InventAI新創團隊。團隊成員對創業具有高度的熱忱，平均年齡不到35歲，在AI解決方案方面已累積豐沛的研發能量與市場開發實戰經驗，投入新創育成之前已嶄露頭角，在公司內部囊括多項創新競賽獎項，進入新創育成中心後更擴大經營觸角，於金融業、製造業及公部門捷報頻傳，期許未來能成為中華電信另一隻小金雞。

目前「DeepVoice客戶心聲平台」已成功應用於多家公部門及民間企業的客服中心，是公民營機構客服中心在進行數位轉型、提升營運效率的最佳利器。


中華電信以生成式AI技術掌握客戶心聲　榮獲第32屆「台灣精品獎」

中華電信以生成式AI技術，榮獲台灣精品獎_InventAI新創團隊李柏青執行長(左) 、黃梓翔產品經理(右)。(圖／中華電信)

中華電信以生成式AI技術掌握客戶心聲　榮獲第32屆「台灣精品獎」

20231207：中華電信以生成式AI技術，榮獲台灣精品獎之得獎獎狀。(圖／中華電信)

更新時間 : 2023-12-07 17:54 GMT+08:00

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