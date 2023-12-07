鮑吃鮑玩！新北貢寮鮑產地展售會　9日貢寮澳底漁港登場

「新北貢寮鮑產地展售會」將於12月9日上午10時 30分在貢寮區澳底漁港漁會大樓1樓閃亮登場， 這次活動除了邀請到型男主廚邱寶郎師傅現場示範如何在家輕鬆烹調 貢寮鮑創意料理，現場還有好玩小遊戲、DIY活動、限量100份 特惠600元超值鮑鱻福袋搶購以及限量超鱻現煎貢寮鮑和白帶魚免 費試吃，鮑鱻市集在地優質農漁產品優惠展售及海洋復育園區免費導 覽等眾多好吃又好玩的活動，新北市漁業處歡迎大家來嚐鮮。

為讓大家品嚐美味貢寮鮑，新北市政府輔導貢寮區漁會於12月9日 上午10時30分至下午3時在貢寮澳底漁港舉辦貢寮鮑產地展售會 ，現場除了有型男主廚邱寶郎師傅為大家示範如何在家輕鬆料理美味 貢寮鮑創意料理，還有免費無限名額的「鮑好玩挑戰賽」、「 白帶魚骨拼圖」及免費限量100份的「貢寮鮑殼掛飾DIY」手做 活動等小遊戲供民眾挑戰拿獎品，「鮑好玩挑戰賽」 挑戰者只要擲出的三顆遊戲骰子有兩顆圖案相同就可獲得貢寮區漁會 即將上市，嚴選東北角新鮮白帶魚加工而成的美味零嘴「 蔥香白帶魚酥」1份， 讓參加民眾提前品嚐這份來自東北角的新滋味，而完成「 白帶魚骨拼圖」的民眾，則可獲得活動限定精美L文件夾1份， 另外還有免費限量100份的「貢寮鮑殼掛飾DIY」手做活動， 想手做屬於自己風格精美貢寮鮑殼掛飾的民眾，千萬別錯過！

活動當天11時開賣限量100份原價798元特價600元的鮑鱻 福袋，內含美味鮮凍貢寮鮑，加碼白帶魚塊、 白帶魚柳及白帶魚罐頭等眾多在地海鮮產品，並隨袋附贈福袋專屬禮 「邱寶郎師傅獨家貢寮鮑創意食譜」1份，以及產地活動現場VIP 卡1張，持卡於活動現場購買貢寮鮑調理包禮盒、 白帶魚罐頭及在地農漁特產品等多項商品可享最低8折起優惠，11 點30分則開始發放現煎貢寮鮑及白帶魚各100份供民眾免費試吃 ，送完為止！此外，現場服務台還可以報名當日下午14時及15時 30分2梯次，每梯次限額50人，全程免費的「新北市海洋資源復 育園區假日導覽解說」，體驗與海洋生物的零距離接觸， 學習海洋知識，鼓勵親子共同參加，一起守護海洋資源。

新北市漁業處表示，新北貢寮鮑（九孔鮑及黑盤鮑）現正當季，養殖 在潮間帶養殖池純淨海水中的貢寮鮑，口感鮮甜、軟嫩且有嚼勁， 加上養殖過程不用藥及新北市政府未上市水產品抽驗把關， 是民眾可以放心享用的珍鮮海味，誠摯邀請大家12月9日到貢寮參 加貢寮鮑產地活動，絕對讓你回味無窮！

活動更多訊息請見：

貢寮區漁會官方網頁：https://www. klfashop.org.tw/

貢寮區漁會FB：https://reurl.cc/ 7MzAaD

新北漁樂快爆：https://reurl.cc/WvK8mx

新北市海洋資源復育園區導覽解說。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）