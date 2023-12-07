苗栗縣竹南養鵝場首爆H5N1高病原性禽流感 1800隻全數撲殺

苗栗縣竹南一處養鵝場鵝隻確診H5N1亞型高病原性禽流感，是縣內水禽場染疫首例，1800隻鵝隻於今（7）日全數撲殺。苗栗縣動物保護防疫所提醒養殖業，若發現場內家禽有異常死亡、攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，可立即通報本縣動物保護防疫所協助釐清原因。

動防所說明，該養鵝場位於苗栗縣竹南鎮，禽別為白羅曼鵝，12月齡1800隻，自 11月24日開始發病，初期零星死亡，死亡數隨時間提高，業者因鵝隻不明原因死亡於12月4日主動通報，動防所當日進行禽場移動管制及訪視調查，並採樣後送農業部獸醫研究所，昨天確診為H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序執行執行撲殺作業，並全場全面消毒。

動防所表示，這是苗栗縣繼104年後再出現高病原性禽流感案例，也是縣內水禽場染疫首例。截至今日執行人道撲殺作業前，該鵝場累計死亡隻數已達200隻，立即啟動案例場周圍半徑1公里內養禽場全面採樣（共計3場）與半徑3公里內禽場訪視調查（共計19場），若調查後為疑似陽性場，即進行移動管制標準作業程序。

農業部動植物防疫檢疫署表示，透過候(野)鳥遷徙，在全球已造成多起高病原性禽流感禽場案例，我國候鳥路徑上游國家日本的蛋雞場及候（野）鳥監測皆已發現禽流感案例，且國內又有H5N1亞型高病原性禽流感禽場案例，顯示已進入禽流感高風險時節，防檢署呼籲國內養禽業者務必要提高警覺嚴加防範，立即落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施。

若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，可立即通報動物保護防疫所協助釐清原因，如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另將依違反動物傳染病防治條例第12條第1項規定，並依同法第43條第1項第2款可處以新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。