柯文哲外交隨蔡英文路線 侯友宜提親美和中

民眾黨總統參選人柯文哲今（7）日表示，外交將依循總統蔡英文的路線。對此，國民黨總統參選人侯友宜回應，蔡路線「行不通」，屢次斷交又無法參與區域經濟組織、兩岸也不溝通，他主張親美和中。

柯文哲今日受訪談及總統立委選情，認為民眾黨目標在不分區、區域拿10席，談及外交路線主張，柯文哲稱將依循蔡英文的路線，但在兩岸關係上「比較會表達和善」，軍事領域則仍堅持發展台灣自衛能力。

對此侯友宜指出，蔡政府外交策略完全失敗，7年內與數個邦交國斷交，兩岸不溝通、不對話、不交流，人民恐懼戰爭一觸即發。

他認為，蔡的外交與兩岸政策都錯，對經濟產生很大影響，包括無法加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經濟組織，就是對國際情勢掌握不夠精準，也無法讓各國認同，「這路線是要調整的，按照蔡英文路線行不通」。

侯友宜提出自身立場為親美和中。他指出，與美國是堅強盟友，但要跟大陸溝通、增進理解。兩岸關係從前總統李登輝與馬英九時代慢慢降溫，民進黨卻打破台海平衡。

提及中國是否侵台、美國會否出兵，侯友宜表示，「我們面對大陸不要存著不切實際想法，台灣安全不是寄託在美國承諾，要靠自己，務實看兩岸與民主同盟國家」。