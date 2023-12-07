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空中倒數看台北101煙火 迎接2024貓纜跨年派對 12/8搶票去

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/07 16:00
貓纜貓空站（圖／台北捷運公司）

貓纜貓空站（圖／台北捷運公司）

貓纜開趴來囉！台北捷運公司再度攜手北市貓空休閒產業社區發展協會，推出貓空歲末重磅活動「煙火車廂」，去年開賣即秒殺，上次痛失機會的朋友，今年請務必把握。12 月 8 日上午 9 時起，於 ACCUPASS 網站整點開搶。

根據主辦單位，「煙火車廂」每組售價 9,999 元（101 跨年煙火施放時段／僅限 22 個車廂），「非煙火車廂」（101 跨年煙火施放以外時段／僅限 4 個車廂）每組 8,888 元，每組最多 5 名民眾參與。

北捷表示，搶購成功的幸運兒，31 日當日可安排行程漫遊貓空。晚間 7 時即可入場，首先安排導覽行程解密貓空纜車，深入探索纜車營運及維修作業。接著貓空站儲車區搖滾變身派對現場，參與民眾可以茶香佐美景，品嘗貓空特色茶香佳餚，品幾杯茶韻濃厚的雞尾酒。

為增加活動氛圍，金曲獎最佳新人入圍歌手－來自花蓮的阿布絲將獲邀演出。同場獻藝的還有表演藝術家班特先生，歌手 Louis Tsai 帶來勁歌熱舞。派對過後，眾所期待的貓纜跨年「煙火車廂」登場，在煙火施放期間，「煙火車廂」將放慢行駛速度，讓搭乘者體驗海拔 260 公尺的高空俯視台北夜景、遠眺 101 煙火大秀。

北捷表示，近年貓空纜車一躍成為新興夜景觀賞景點，本次加碼 4 部「非煙火車廂」，報名民眾可在非煙火施放時段，無限次搭乘貓空纜車，再到貓空儲車區品嚐茶品佳餚，體驗貓空夜景。

空中倒數看台北101煙火 迎接2024貓纜跨年派對 12/8搶票去
貓纜車廂（圖／台北捷運公司）

空中倒數看台北101煙火 迎接2024貓纜跨年派對 12/8搶票去
貓纜跨年派對（圖／台北捷運公司）

空中倒數看台北101煙火 迎接2024貓纜跨年派對 12/8搶票去
貓纜（圖／台北旅遊網）

空中倒數看台北101煙火 迎接2024貓纜跨年派對 12/8搶票去
貓空夜景（圖／台北捷運公司）
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更新時間 : 2023-12-07 17:53 GMT+08:00

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