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【耗資10億改裝】全台灣最大無印良品、唐吉訶德進駐高雄大立百貨

無印良品大立店5日已開幕，1天業績達新台幣300萬元。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/07 15:39
高雄大立百貨5年耗資新台幣10億元改裝，日本品牌唐吉訶德進駐，開設全台最大旗艦店，7日開幕，吸引近千人排隊。中央社

高雄大立百貨5年耗資新台幣10億元改裝，日本品牌唐吉訶德進駐，開設全台最大旗艦店，7日開幕，吸引近千人排隊。中央社

高雄大立百貨5年耗資10億元改裝，日本品牌唐吉訶德、無印良品進駐，開設全台最大旗艦店。唐吉訶德今天(7日)　開幕，吸引近千人潮排隊，大立百貨初估唐吉訶德1年可帶來7億元營收。

高雄市長陳其邁、大統集團董事吳冠威、唐吉訶德亞太區社長町田悟史、MUJI無印良品總經理吉田明裕、高雄市副市長羅達生、高雄市經發局長廖泰翔等人皆出席剪綵活動。

陳其邁致詞時說，大立百貨是不少高雄人兒時回憶，近年高雄產業轉型帶動商業服務業發展，吸引指標日系零售雙雄投資高雄，加上先前藏壽司首間全球旗艦店落腳亞灣、三井LaLaport進駐鳳山，每間都是年輕朋友敲碗期待的日本知名店家。

大統集團董事吳冠威指出，大立百貨自詡成為高雄最潮日本品牌的核心，期待這次改裝開幕帶給市民耳目一新的大立百貨，未來將持續引進熱門、重量級品牌新櫃進駐，帶動商圈發展，期許成為高雄觀光購物最亮眼新地標。

唐吉訶德亞太區社長町田悟史說，唐吉訶德首次進軍南台灣，大立店獨家引進全球第2家「若櫻壽司」、和牛串、安田精米、現煮食堂，還推出OUTDOOR戶外用品區、DONKI SAKE日本酒專賣區，以及COCOKAWAII可愛選品專區等3大南台灣獨家專區，未來期待能在高雄開展2號店、3號店。

【耗資10億改裝】全台灣最大無印良品、唐吉訶德進駐高雄大立百貨

高雄大立百貨5年耗資新台幣10億元改裝，日本品牌唐吉訶德進駐，開設全台最大旗艦店(上圖) ，7日開幕，不少民眾一進場就鎖定日本直送蘋果(下圖) 裝到飽優惠活動。中央社

【耗資10億改裝】全台灣最大無印良品、唐吉訶德進駐高雄大立百貨

中央社報導，無印良品大立店5日開幕，1天業績達新台幣300萬元。MUJI無印良品總經理吉田明裕表示，無印良品進駐大立百貨空間呈現融入海洋意象，並結合船廢零件與常見於港口的元素；為連結南台灣的風土人情，也拜訪高雄在地農家，引進「良品市場」販售在地食農商品。

此外無印良品也看準門市周邊辦公大樓的餐飲商機，打造全台首家Brunch概念店，可容納40人。

南部首家唐吉訶德位於大立百貨地下1樓，賣場從A館延伸至B館，面積近千坪，除提供日本最新、最齊全美妝商品、生活日用品外；更有生鮮蔬果區，開幕活動日本和牛買一送一、499元日本直輸蘋果裝到飽活動，在首日就吸引大批民眾搶購。

高雄經發局透過新聞稿指出，陳其邁上任後持續推動產業轉型，打造友善投資環境，增加工作機會、帶來人流，同時帶動商業服務業升級。

經發局表示，今年市府以中央公園為中心向外延伸，結合演唱會、耶誕市集、燈光舉辦「2023高雄聖誕生活節」，加上日系品牌開幕，期待系列活動帶動周邊商圈串聯，創造更大商業價值。
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2023/10/17 17:03

更新時間 : 2023-12-07 17:53 GMT+08:00

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