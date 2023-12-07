王金平接全國後援會總會長：盡力邀郭台銘助選

前立法院長王金平今（8）日與國民黨總統參選人侯友宜、副手趙少康、黨主席朱立倫的請託下，鬆口接下全國競選總部後援會總會長一職。王金平表示，他自始至終，他只有支持黨提名的侯友宜競選，也提及會盡最大努力邀請郭台銘助選。

2024大選在即，「侯康配」與朱立倫今日上午拜會王金平，經過1小時的會談後，4人受訪證實，王金平接下全國競選總部後援會總會長一職。

侯友宜提到，非常感恩王金平從參選開始就力挺至今，王金平也不斷幫忙排除困難，凝聚所有能團結國民黨的力量。王金平從政以來為國為民，從不為個人考量，完全以國家發展、人民福祉為最大奉獻力量，他敬佩也感恩。

侯友宜指出，王金平心心念念他的選情，不但願意在國民黨困難時候，擔任這次國民黨總統參選人全國後援會總會長，同時整合、團結所有力量，帶著國民黨所有後援會的夥伴全力衝刺，如同趙少康臨危授命、情義相挺，他相當感恩。

王金平則回應，當初國民黨要提名總統時他就曾表明，只支持黨提名的人，在之後侯友宜獲得國民黨提名，自始至終，他只有支持黨提名的侯友宜競選。這幾個月以來，他感受到侯友宜在國政方面的理解及認知一直在成長，往非常成熟的境界前進，「侯康配」互補性很高，現在有6成民意期待政黨輪替，要實現人民願望，落實到政黨輪替，必須要更團結換取國人的理解。

王金平還強調，會盡最大努力邀請郭台銘協助，至於是否會主動聯繫，王金平表示有所安排。

藍白合作破局後，國民黨內一度傳出「禁柯令」、「禁郭令」，國民黨文傳會主委林寬裕6日回應，因郭台銘已非參選人，就完全交由立委參選人自行來評估，若小雞覺得有助選情，國民黨不會加以限制。

郭台銘辦公室發言人黃怡文則回應，政權輪替是主流民意，只要是認同核心價值的立委參選人，郭台銘先生都願意支持。