美國音波山寨機、假探頭充斥 原廠曝4步驟辨認真假

「美國音波Ulthera®」已來台十年，是最早進入台灣市場的音波療程， 2023年由原廠Merz Aesthetics®莫氏醫學美容集團重掌代理權，除了替消費者嚴格把關治療流程和達到精準療效外，更推出4大認證步驟，讓消費者輕鬆辨識原廠正貨，不怕遇到黑心貨山寨。

愛美是人的天性，而且不分性別，醫美療程已成為現代人保養肌膚的趨勢，醫美產業這些年越發蓬勃發展，在新冠疫情期間還逆勢成長，在2022年穩站全球第三大產業，台灣每年醫學美容市場更突破600億元，其中又以非侵入式項目最受到消費者青睞。

雷射光電學會理事長胡倩婷醫師表示：「台灣醫美市場已是亞洲成長最快的地區，非侵入式的療程每年成長10.4%，遠超出侵入式療程的需求，許多診所消費者指名美國音波Ulthera®，因此建議消費者諮詢音波療程時要提高警覺，包括辨識原廠正貨、選擇專業受訓的院所醫師，才能獲得最大的保障。」

電波音波追求精準治療、客製化治療，但都仰賴醫師經驗判斷，美國音波Ulthera®擁有市面唯一即視顯像功能，讓醫師「透視」皮下組織，輕易分辨皮膚厚度，打造個人客製化療程，精準掌握每位消費者不同的膚況，也可以有效降低因為操作探頭失誤而產生的併發症，讓音波拉提不是盲打，從未施作過的民眾也能對音波拉提感到更加安心，讓整個過程更安全，效果追求最大化。

Merz Aesthetics®莫氏醫學美容集團台灣總經理Jorge Libanan表示，歷史悠久的美國音波Ulthera®自2013年在台上市，獲得美國FDA、歐盟CE與台灣衛福部三重認可，但市面上有不少業者仿冒假探頭，更出現山寨機器，以低價銷售，試圖混淆不知情的消費者。因此建議消費者在接受治療前，可以用４大步驟認明原廠認證，第一步Line QR code開啟「Ulthera®原廠認證系統」、接著掃描原廠儀器QR Code、再掃描探頭卡片，每一次療程會主動紀錄，完成認證後就能獲得美國音波Ulthera®原廠保證卡。