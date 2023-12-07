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拉斯維加斯傳校園槍擊 釀3死1重傷、槍手已身亡

賭城大道2017年曾發生過美國史上單一槍手致死最高人數的大規模槍擊事件。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/07 12:00
拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾在記者會上說明槍擊案情形（圖／截自記者會直播）

拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾在記者會上說明槍擊案情形（圖／截自記者會直播）

美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）當地時間6日發生槍擊案，警方表示至少造成3死1重傷，犯嫌已身亡，尚不清是遭警方擊斃或自戕。

路透社報導，拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾（Kevin McMahill）在社群媒體發布聲明表示，除了槍手外，三人重傷不治，一人性命垂危。當局尚未確認受害者的身分，目前也不清楚嫌犯是遭警方擊斃還是自殺。

馬希爾還說，社區目前已不再受到任何威脅，但「出於謹慎起見」，拉斯維加斯分校主校區及其他校區將關閉一天。警方仍將在校園內搜查每一棟建築，確保「沒有其他受害者或目標。」

該校教授佩斯表示（Vincent Perez）在電話中向MSNBC表示，他在校園躲藏前聽到多次槍響，約莫有7到8響，相當響亮，於是意識到這是一場真正的槍擊案，校園中有一名活躍的槍手。

校方發言人加西亞（Adam Garcia）在記者會上表示，在接獲校園內發生槍擊的通話電話後，執法人員「立即做出反應，並與嫌疑人交火。」

報導指出，該校位於賭城大道以東約2英里處，擁有約有2.5萬名大學部學生，以及8000名研究所學生及博士生。

拉斯維加斯警方稍早在X平台發文表示，該校的Beam Hall附近發生槍擊事件，校警則表示，有報告稱學生會發生槍擊案。

學生似乎餘悸猶存。2017年時賭城大道曾發生大規模槍擊事件，當時一名槍手從酒店高樓層的窗戶向下對音樂節的人群開火，造成60人喪生，數百人受傷，至今仍是美國史上單一槍手致死人數最多的槍擊案紀錄。
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