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陳文茜: 守護台灣民主、結束「一黨獨大」! 不論這個黨叫什麼名字、都會出現濫權現象

陳文茜指出，民進黨取得壓倒性勝利後，不是珍惜817萬票的負託，而是出現權力的失衡，「一黨獨大」。也由於一黨獨大，目前的政府比扁政府時代更濫權。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/07 11:46
圖/文茜的世界周報 Sisy's World News

圖/文茜的世界周報 Sisy's World News

資深媒體人陳文茜，12月4日在臉書粉專文茜的世界周報 Sisy's World News發文指出，睽違三年，她拖著病體重新參加了《TVBS戰情室》節目。

陳文茜上次在戰情室節目出現是2020年9月。她說，當時沒有選舉，主持人是趙少康，多數以討論國際政治為主。

由於這次受邀時距離2024選舉投票不到一個半月，要不要上政論節目，她思考了許久。

過去她不談論台灣內部政治，一方面因為討論的人很多，淪於黨派攻防，而非以人民、蒼生、經濟、國家為出發點，是主要的因素。

2006年，她結束《文茜小妹大》節目，當時等於履行合約義務，即準備不問台灣政事。

陳文茜說，在她眼中，台灣政治主要由兩個現象組成，她稱之為「大腸包小腸」；也就是兩岸關係加上省籍因素。

她在po文說: 台灣87%的本省人，只要一半投給代表「台灣人意識」的民進黨，即有43%的基本盤。不論執政成績好壞，再加上「228手牽手」，中共軍事威脅或是經濟威脅，民進黨除非犯下重大貪污弊端很容易取得勝利。

台灣的經濟競爭力、年輕人的未來，能源安全代表的國家主權安全，⋯⋯這些攸關國家存亡真正的核心議題，

在我們的民主選舉中，居然消失了。

她累了，因此退出政壇也退出討論的沙場。然而

過去八年，我目睹因為民進黨壓倒性的勝利，國民黨的荒謬，台灣的政治失去了民主政治必須具備的制衡，以及權力節制。

為了挺香港的民主，台灣人民決定支持北京反對的民主進步黨。年輕人在車站，街頭，捍衛我們的民主。

結果民進黨取得壓倒性勝利後，不是珍惜817萬票的負託，

而是出現權力的失衡，「一黨獨大」。

也由於一黨獨大，目前的政府比扁政府時代更濫權。

人民的性命，可以因為一意孤行的高端疫苗，而被忽略。

捐的抵擋，該買的拖延，

或是完全在立法院封殺購買國外

尤其對人體傷害較少的BNT疫苗。

延伸閱讀: 【2024大選倒數36天】台灣AI實驗室：藍白合破局後　打柯、捧藍聲量高

什麼是人權？

陳文茜說，人權不只是言論自由出版自由而已。

第一個是活著: 而且衆人平等的活著。如果一個國家，不以蒼生生命為執政核心，在能力不足欠缺疫苗下，還毫無羞恥心把自己排在老人、癌症患者的前面，當成第二類優勢公民，這樣的民主，是「特權」，是「官員貪生怕死」，是「妄顧人民性命」的政權。

近期討論的⋯⋯這些小事，也是民生必需品大事，皆是一黨獨大下才可能發生的現象。

「一黨獨大」，不論這個黨叫什麼名字，都會出現濫權的現象。

選舉到了，陳文茜說，她有兩個選擇。

明哲保身，不得罪人，明知DPP當選機率高於侯趙，

尤其我對賴蕭二人根本沒有惡評。

我好好維持高尚的沈默。

它是聰明的。是識時務者為俊傑的。

但它是對的嗎？

它不該是我的人生哲學。

她說: 「如果我是這樣的人，我不會在戒嚴時期毫不遲疑，辭去高薪工作，一再幫黨外人士助選。完全不在乎自己的生活、前途，事業，青春歲月。」

「現在我老來，尤其生病後，決定翻轉人生，討好或是儘可能維持與執政黨的好關係嗎？」

「當了一生反對派，今晚，我在帶狀皰疹，心跳101/一分鐘，喘氣的狀況下，帶著病容，決定做我自己。」

上了TVBS戰情室一小時。

(節目超連結 【陳文茜】蔡英文稱大陸目前不太可能入侵台灣! 陳文茜解讀:選舉到了! TVBS戰情室20231204)

陳文茜說，她想盡的是永遠不向權勢低頭，一個公民的責任。

因為台灣的民主政治，不是天上掉下來的。

它是許多無名英雄以犧牲生命、坐牢、耗盡青春換來的。

所有感念他們的人，皆應守候我們的民主。

#結束一黨獨大
陳文茜
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濫權
民進黨
高端疫苗

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