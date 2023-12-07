台積電與亞利桑那工會達成協議：視情況引進「專業經驗」外國勞工

晶片製造龍頭台積電赴美國亞歷桑納州投資400億美元設廠，不料卻是風波不斷，歷經數月協商，終於與美國亞利桑那州工會就勞資糾紛達成協議。

綜合外媒報導，台積電落腳鳳凰城建廠遭遇困難，包括缺乏熟練的 EUV 設備安裝專業人員，以及與當地工會間的勞資糾紛。

亞利桑那州建築業工會（Arizona Building and Construction Trades Council）在當地有3000名成員，約占台積電建廠工人總數的1/4，公會主席巴特勒（Aaron Butler）對缺乏熟練工人的說法相當不滿，反批台積電引進台灣工人，意在對美國工人砍薪、解聘。

「亞利桑那管道貿易 469 聯盟」（The Arizona Pipe Trades 469 Union）則呼籲應拒發簽證給台積電外派的 500 位台灣專業人員。因種種僵持不下，台積電宣布將工程延後至 2025 年。

中央社報導，經歷數月協商，台積電與亞利桑那州建築業工會發布聯合聲明宣告爭議落幕。根據協議，台積電將與工會合作，制定勞動力培訓計畫，並就公安議題保持透明度。勞資雙方代表將成立新的委員會，每季召開會議以確保措施落實，包括至少舉行一次會議來預測未來的勞動力需求。

聯合聲明指出，台積電將致力在當地招募員工，但「情況可能需要」公司聘請具有「專業經驗」的外國勞工。

巴特勒（Aaron Butler）指出：「今天的協議對亞利桑那州工人及台積電亞利桑那州子公司TSMC Arizona建廠時程來說，是一大勝利。」

台積電亞利桑那廠總經理哈里森（Brian Harrison）說：「亞利桑那州建築業工會成員擁有幫助我們完成兩座先進晶圓廠所需的關鍵技能，我們期待共同開啟夥伴關係與合作的新篇章。」

這項協議讓工會一個關鍵目標得以實現，即在美國商務部分配「晶片法案」第一輪資金前達成書面協議，外界普遍預期台積電將成為首批受益者之一。