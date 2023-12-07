Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

台積電與亞利桑那工會達成協議：視情況引進「專業經驗」外國勞工

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/07 11:04
台積電TSMC示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

台積電TSMC示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

晶片製造龍頭台積電赴美國亞歷桑納州投資400億美元設廠，不料卻是風波不斷，歷經數月協商，終於與美國亞利桑那州工會就勞資糾紛達成協議。

綜合外媒報導，台積電落腳鳳凰城建廠遭遇困難，包括缺乏熟練的 EUV 設備安裝專業人員，以及與當地工會間的勞資糾紛。

亞利桑那州建築業工會（Arizona Building and Construction Trades Council）在當地有3000名成員，約占台積電建廠工人總數的1/4，公會主席巴特勒（Aaron Butler）對缺乏熟練工人的說法相當不滿，反批台積電引進台灣工人，意在對美國工人砍薪、解聘。

「亞利桑那管道貿易 469 聯盟」（The Arizona Pipe Trades 469 Union）則呼籲應拒發簽證給台積電外派的 500 位台灣專業人員。因種種僵持不下，台積電宣布將工程延後至 2025 年。

中央社報導，經歷數月協商，台積電與亞利桑那州建築業工會發布聯合聲明宣告爭議落幕。根據協議，台積電將與工會合作，制定勞動力培訓計畫，並就公安議題保持透明度。勞資雙方代表將成立新的委員會，每季召開會議以確保措施落實，包括至少舉行一次會議來預測未來的勞動力需求。

聯合聲明指出，台積電將致力在當地招募員工，但「情況可能需要」公司聘請具有「專業經驗」的外國勞工。

巴特勒（Aaron Butler）指出：「今天的協議對亞利桑那州工人及台積電亞利桑那州子公司TSMC Arizona建廠時程來說，是一大勝利。」

台積電亞利桑那廠總經理哈里森（Brian Harrison）說：「亞利桑那州建築業工會成員擁有幫助我們完成兩座先進晶圓廠所需的關鍵技能，我們期待共同開啟夥伴關係與合作的新篇章。」

這項協議讓工會一個關鍵目標得以實現，即在美國商務部分配「晶片法案」第一輪資金前達成書面協議，外界普遍預期台積電將成為首批受益者之一。
台積電
亞利桑那州
勞資糾紛

相關新聞

台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
2023/10/26 21:04
APEC領袖會議11/15美國舊金山登場　張忠謀7度擔任台灣領袖代表
APEC領袖會議11/15美國舊金山登場　張忠謀7度擔任台灣領袖代表
2023/10/21 11:13
【TSMC往哪去?】郭台銘：要台積電留下•不是靠命令　楊應超: 不能把鳳凰城當台灣竹科
【TSMC往哪去?】郭台銘：要台積電留下•不是靠命令　楊應超: 不能把鳳凰城當台灣竹科
2023/10/20 17:24
馬英九提反台灣、台積電「武器化」　吳釗燮：遺憾馬在外批挺台人士
馬英九提反台灣、台積電「武器化」　吳釗燮：遺憾馬在外批挺台人士
2023/10/18 12:14
【更新】桃園民眾反對政府強制徵收　台積電：現階段條件下、不再考慮進駐龍潭科學園區三期
【更新】桃園民眾反對政府強制徵收　台積電：現階段條件下、不再考慮進駐龍潭科學園區三期
2023/10/17 15:30

更新時間 : 2023-12-07 17:52 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
香港股市4日創近年新低　恆生指數下跌184點、以16646作收
香港股市4日創近年新低　恆生指數下跌184點、以16646作收
小蟲大煩憂 亞洲觀光業憂臭蟲危機衝擊產業復甦
小蟲大煩憂 亞洲觀光業憂臭蟲危機衝擊產業復甦
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【國家安全法】台灣公布22項不得外流關鍵技術 涵蓋14奈米以下製程、後量子密碼技術
【國家安全法】台灣公布22項不得外流關鍵技術 涵蓋14奈米以下製程、後量子密碼技術
法紀錄片：中共操控TikTok分化介選、成統一台灣工具
法紀錄片：中共操控TikTok分化介選、成統一台灣工具