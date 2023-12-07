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40多年來最嚴重 印尼梅拉比火山噴發上修至23死

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/07 10:17
112年12月4日，印尼梅拉比火山（Marapi）噴發現況。（圖／路透社）

112年12月4日，印尼梅拉比火山（Marapi）噴發現況。（圖／路透社）

印尼梅拉比火山（Marapi）日前開始噴發，已知造成23人死亡，據搜救單位發言人6日表示，救難人員已疏散所有受困的登山客。

路透社報導，梅拉比火山是印尼蘇門答臘（Sumatra）最活躍的火山之一，這座火山自週日（12/3）開始噴發，噴出的火山灰達3000公尺高，當時有75名登山客在海拔2891公尺高的山上。

搜救隊發言人Jody Haryawan表示，週三（12/6）下午發現一名失蹤登山客的遺體，加上週二（12/5）從山區運出的22具遺體，目前累計23人不幸喪生。而其他受困的登山者已全數被疏散，不少人在火山爆發時受到燒傷。

梅拉比火山週日爆發後，網路上瘋傳一段影片，一名女子臉上、全身佈滿火山灰，臉上也有燒傷痕跡，且疑似有呼吸困難的情況。

報導指出，梅拉比火山上一次噴發是今年1月和2月，而此次噴發是自1979年以來最嚴重的一次，當時造成60人死亡。

印尼位於環太平洋火山地震帶（Ring of Fire）上，這是太平洋板塊、印度洋板塊和歐亞大陸板塊三大板塊的衝撞區域，地殼活動非常活躍，擁有100多座活火山。
印尼
梅拉比火山
火山噴發
環太平洋火山地震帶
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印度洋板塊
歐亞大陸板塊

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更新時間 : 2023-12-07 17:52 GMT+08:00

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