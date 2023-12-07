想看棒球亞錦賽決戰？台北大巨蛋加開至2.2萬人進場

第三十屆亞洲棒球錦標賽中華隊表現亮眼，若能親臨12月10日的冠軍戰和季軍戰更是球迷的期盼。遠雄今（７）日表示，經過場地盤整，確認決賽日加開內野第二層觀眾席近4700個座位，預計進場觀眾人數將近2.2萬人。

台北大巨蛋首度舉行國際賽事，中華隊出戰國人更是熱情相挺，不僅中韓之戰湧進近1.7萬名球迷觀賽，連日來不少球迷都期盼能加開座位，遠雄表示將加開座位回應球迷的心聲。

亞錦賽開賽以來，遠雄大巨蛋場館出現多項問題，如三壘外野天花板漏水、屋頂下雨、比賽期間消防警報響起等問題，遠雄對此表示，「我們知道新的場地仍有改進空間，任何的回饋和指教都是我們寶貴經驗，對於場館設施，遠雄肩負起責任、盡力提供最好的服務，同時積極與台北市政府、中華民國棒球協會攜手，回應社會各界與球迷的期待。」

遠雄也強調，台北大巨蛋在每一區場地開放前，都需要經過反覆盤整，動線必須演練、設施需要確保，以竭力維護安全與品質。

關於決賽加開座位，遠雄說明，經過盤整後，12月10日開打的決賽賽程，除了比照開幕戰開放區域，也就是內野第一層與外野第一層觀眾席外，再開放內野第二層近4700個座位，預計進場觀眾人數將近22000人，讓更多球迷可以共襄盛舉、進場觀戰。

至於冠軍賽、季軍賽確切購票時間與相關資訊，拓元售票系統尚未釋出，有待棒協說明。提醒讀者，超級循環賽開賣時間為今（7）日中午12時。