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【2024大選倒數36天】台灣AI實驗室：藍白合破局後　打柯、捧藍聲量高

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）6日公布11月23日到30日，各大社群平台關於總統大選的認知操作最新觀察。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/07 10:07
台灣AI實驗室創辦人杜亦瑾 (圖/官方網站) 

台灣AI實驗室創辦人杜亦瑾 (圖/官方網站) 

台灣人工智慧實驗室6日發布觀察報告表示，上週各大社群平台中，以「侯康配」聲量最高，藍白合破局後，攻擊民眾黨總統參選人柯文哲與民進黨聲量顯著提升，並積極散布支持國民黨的論述。

延伸閱讀: 陳文茜: 守護台灣民主、結束「一黨獨大」! 不論這個黨叫什麼名字、都會出現濫權現象

【2024大選倒數36天】台灣AI實驗室：藍白合破局後　打柯、捧藍聲量高

Taiwan AI Labs員工約有200人(圖/台灣人工智慧實驗室)

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）6日公布11月23日到30日各大社群平台關於總統大選的認知操作最新觀察。PTT之父、同時也是台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，過去每到選舉就會有一群人申請網路論壇PTT帳號，在上面發布假消息、仇恨言論，因此PTT曾停止註冊2年，卻沒辦法解決公關公司操作的問題。因此反過來想，要如何用人工智慧揭露。

杜奕瑾提到，觀察哪些使用者帳號，會在某個議題討論中，長時間會共進共出，或是沉寂一段時間後又變活躍，這些都會判斷為不是正常使用者，就可知道是「協同帳號」。

Taiwan AI Labs表示，在11月23日到11月30日間，橫跨臉書、X、YouTube、TikTok、PTT等社群平台，看到國民黨正副總統參選人「侯康配」聲量最高，占39.2%，其次是以哈衝突占7.2%、美國總統大選約占5%、俄烏戰爭占2.7%，這些議題就占整體操作逾5成。

Taiwan AI Labs說明，總統大選相關議題，在藍白合破局後，PTT、TikTok上都有休止多日的協同群積極竄出、操作輿論，PTT上攻擊柯文哲及民進黨的聲量都顯著提升，分別為8.4%、5.6%，以衝高留言量、重複留言手法，散播「棄柯保侯」、「下架民進黨」等言論。

Taiwan AI Labs指出，在TikTok有個協同群，過去保持支持國民黨、抨擊民進黨立場，上週加強攻擊柯文哲的輿論操作，且活躍時間很集中；另個協同群休止半個月時間，在藍白合破局後，積極散布「支持國民黨」的論述。

Taiwan AI Labs表示，藍白合破局後，國民黨、民眾黨彼此攻擊聲量在各社群媒體都存在，這週在總統蔡英文臉書下，出現大量協同帳號留言，部分呼應中國官媒指民進黨執政會「兵凶戰危」、「青年上戰場」的論述。

中央社引述杜奕瑾說，在藍白合破局前，攻擊國民黨的聲量很高、捧柯文哲的聲量也很高，但破局後打柯文哲的聲量就出現，反而是捧國民黨的聲量變高，很明顯這些網軍不太像是柯文哲的網軍，而是為了要「下架民進黨」的操作，這就是很有趣的觀察。

杜奕瑾Ethan Tu小檔案:

（1976年9月27日 出生）

他是臺灣軟體工程師，生於高雄，曾居美國西雅圖，現居臺北市。為臺灣BBS站批踢踢創站站長、臺灣AI實驗室創始人，臺灣人工智慧發展基金會董事長，另曾任微軟公司人工智慧（AI）部門亞太區研究總監。

(資料來源: 維基百科)

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杜亦瑾
台灣人工智慧實驗室

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