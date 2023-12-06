南台灣奇美博物館全新實境遊戲獲好評　科技藝術沉浸體驗一起來玩！

配合明年「台南400」，奇美博物館特別規劃全新實境遊戲《穿越時空的航海家》，安排民眾與400年前的荷蘭航海家漢斯「相遇」，並在博物館展開一趟懸疑詭譎的冒險之旅。為了打造一個科技與藝術虛實整合的沉浸式體驗，奇美博物館不但在遊戲許多關卡中加入AR互動，並更新擴展博物館網路速度及流量，提供5G網路系統整合服務，即使是同時多人遊戲也能順暢進行。

日前舉辦的封測暖身場中，總共邀集了30位民眾、分成6組進行遊戲，民眾的回饋皆十分正面，參與遊戲的劉小姐說：「這次加入非常多AR，玩起來很新鮮。」曾小姐則說：「5G網路穩定順暢，完全不會卡卡。」無論是網路速度與AR體驗都獲得民眾一致的肯定。

館方陸續推出實境遊戲《穹頂計畫》三部曲，提供宛如達文西密碼的解謎情境，獲得民眾熱烈迴響，至今已累積逾2.8萬人次參與。明年即將推出的《穿越時空的航海家》有別於《穹頂計畫》的故事線，首次加入AR體驗，希望帶給民眾耳目一新的感受。

館方表示，十分感謝文化部的支持與補助，讓奇美博物館可以透過實境遊戲，提供民眾真實感受科技結合藝術的體驗服務。目前《穿越時空的航海家》正進行最後的測試階段，透過這次封測暖身場，希望可以蒐集到更多建議，進而修改調整、優化遊戲內容，預計明年將帶給大家一個最佳品質的實境遊戲體驗。