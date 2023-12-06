台灣懲戒法院前院長李伯道涉性騷遭彈劾　強抱摸背說好香噁心行徑被揭露

懲戒法院前院長李伯道遭指控利用權勢性騷女下屬，不僅環抱還電話騷擾，監察院彈劾審查會昨（5）日以13:0全數通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察委員林國明、王美玉、紀惠容指出，李伯道在今年3月16日到4月17日間，利用公務上的權勢及機會，多次對A女進行具性意味的言行，經司法院性騷擾申訴處理評議委員會作成「性騷擾成立」及「申復無理由」的決議。

監委們說明，李伯道在監察院詢問時，仍飾詞狡辯、毫無悛悔之意，嚴重損害法官職務的尊嚴與司法形象，有違法官法、法官倫理等規定且情節重大，具法官法應受懲戒事由，有懲戒必要。監察院5日經彈劾審查會全票通過彈劾李伯道，移送懲戒法院職務法庭審理。

3位監委表示，李伯道對A女共有7次具性意味的言詞及行為，包括在公務活動住宿飯店房間內拉A女雙手、環抱A女身體，及撥打電話告知很喜歡A女；對A女說「要等5天後才能見到妳，真是捨不得」，並環抱A女身體、撫摸背部及說A女好香；以手機寫下「You're so beautiful」後向A女展示，並強行環抱等。

監委指出，行為人的行為及言詞是否成立性騷擾，應以「合理被害人」的標準檢視，李伯道的行為經司法院性騷擾申評會認定，客觀上具有性要求及性意味的意涵，且讓A女主觀上有害怕、難過、噁心、不舒服的感受，堪認李伯道對A女有為性騷擾行為。

監委強調，法官法對於法官職位形象的要求，較一般公務員更嚴謹、苛求，明定「法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」，李伯道不僅是法官，更是職司公務員懲戒事務的機關首長，言行不檢及損其職位尊嚴，違失情節重大，已嚴重傷害司法形象，有移送懲戒必要。