Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

台灣懲戒法院前院長李伯道涉性騷遭彈劾　強抱摸背說好香噁心行徑被揭露

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/06 20:27
監察院6日通過彈劾前懲戒法院院長李伯道。（圖／中央社）

監察院6日通過彈劾前懲戒法院院長李伯道。（圖／中央社）

懲戒法院前院長李伯道遭指控利用權勢性騷女下屬，不僅環抱還電話騷擾，監察院彈劾審查會昨（5）日以13:0全數通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察委員林國明、王美玉、紀惠容指出，李伯道在今年3月16日到4月17日間，利用公務上的權勢及機會，多次對A女進行具性意味的言行，經司法院性騷擾申訴處理評議委員會作成「性騷擾成立」及「申復無理由」的決議。

監委們說明，李伯道在監察院詢問時，仍飾詞狡辯、毫無悛悔之意，嚴重損害法官職務的尊嚴與司法形象，有違法官法、法官倫理等規定且情節重大，具法官法應受懲戒事由，有懲戒必要。監察院5日經彈劾審查會全票通過彈劾李伯道，移送懲戒法院職務法庭審理。

3位監委表示，李伯道對A女共有7次具性意味的言詞及行為，包括在公務活動住宿飯店房間內拉A女雙手、環抱A女身體，及撥打電話告知很喜歡A女；對A女說「要等5天後才能見到妳，真是捨不得」，並環抱A女身體、撫摸背部及說A女好香；以手機寫下「You're so beautiful」後向A女展示，並強行環抱等。

監委指出，行為人的行為及言詞是否成立性騷擾，應以「合理被害人」的標準檢視，李伯道的行為經司法院性騷擾申評會認定，客觀上具有性要求及性意味的意涵，且讓A女主觀上有害怕、難過、噁心、不舒服的感受，堪認李伯道對A女有為性騷擾行為。

監委強調，法官法對於法官職位形象的要求，較一般公務員更嚴謹、苛求，明定「法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」，李伯道不僅是法官，更是職司公務員懲戒事務的機關首長，言行不檢及損其職位尊嚴，違失情節重大，已嚴重傷害司法形象，有移送懲戒必要。
懲戒法院
李伯道
性騷擾

相關新聞

一場醞釀近40年的革命：西班牙女足奮起反擊
一場醞釀近40年的革命：西班牙女足奮起反擊
2023/08/27 14:53
【台灣Me Too一次看】NONO北檢複訊50萬交保 頂大教授長期性騷跟監霸凌仍領千萬補助
【台灣Me Too一次看】NONO北檢複訊50萬交保 頂大教授長期性騷跟監霸凌仍領千萬補助
2023/08/02 16:42
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
2023/07/22 10:48
性醜聞尋短後！台灣名主持人黃子佼醞釀復出　恩師張小燕一語道破
性醜聞尋短後！台灣名主持人黃子佼醞釀復出　恩師張小燕一語道破
2023/07/20 12:55
【性平三法草案】台灣現代婦女基金會第一線觀察　力促這兩大情況加倍開罰
【性平三法草案】台灣現代婦女基金會第一線觀察　力促這兩大情況加倍開罰
2023/07/18 17:14

更新時間 : 2023-12-07 00:44 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
香港股市4日創近年新低　恆生指數下跌184點、以16646作收
香港股市4日創近年新低　恆生指數下跌184點、以16646作收
小蟲大煩憂 亞洲觀光業憂臭蟲危機衝擊產業復甦
小蟲大煩憂 亞洲觀光業憂臭蟲危機衝擊產業復甦
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
法紀錄片：中共操控TikTok分化介選、成統一台灣工具
法紀錄片：中共操控TikTok分化介選、成統一台灣工具
〈財經主筆室〉風水輪流轉！ 台港股指數「黃金交叉」 台灣經濟榮耀再度崛起？
〈財經主筆室〉風水輪流轉！ 台港股指數「黃金交叉」 台灣經濟榮耀再度崛起？