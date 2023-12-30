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開箱Club Med全新Kiroro Grand度假村！全包式親子滑雪一路玩到兒童節

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/12/30 13:10
度假龍頭 Club Med 今（2023）年於日本北海道新設親子滑雪度假村Kiroro Grand，出村即為擁有23條雪道的滑雪場，相當便...

度假龍頭 Club Med 今（2023）年於日本北海道新設親子滑雪度假村Kiroro Grand，出村即為擁有23條雪道的滑雪場，相當便...

想一家老小出國滑雪度假，食衣住行、吃喝玩樂輕鬆全包嗎？度假龍頭 Club Med 今（2023）年底於日本北海道全新推出 Kiroro Grand 度假村，為全家人量身打造無憂假期，拋開日常瑣碎與育兒壓力，充分體驗日法融合的優雅快樂度假哲學。

位於北海道的全新Club Med Kiroro Grand度假村，自新千歲機場搭乘專屬接駁車僅需1小時40分鐘即可抵達，配戴入住手環即可暢行無阻，不論是舒適好眠的雪景套房，供應各國精緻美食的主題餐廳，無限暢飲酒吧，還是滑雪、泡湯桑拿、溫水泳池、健身娛樂與各式課程，以及越夜越美麗的表演與派對，人在村中坐，既如回家般舒適自在，又有找不完的樂子。倘若想來場說走就走的小旅行，也可包車前往市區玻璃工坊、釀酒工廠一日遊，感受在地人文風情。

多元雪地體驗 清明兒童連假好選擇

Kiroro雪質豐沛鬆軟世界居冠，綿密乾燥的粉雪（powder snow），以及從11月延續到隔年5月的超長雪季，讓滑雪愛好者趨之若鶩；Kiroro Grand走出飯店就到滑雪場，更是許多人心中的夢幻度假地。Club Med指出，疫後一季兩滑越發盛行，許多人提前半年至10個月就開始預訂滑雪假期，Kiroro Grand更出現未開村就爆單的盛況。

有別於去年開張、主打成人度假的Kiroro Peak，共用同個雪場的Kiroro Grand相當親子友善，2至3歲幼兒有專人照護，4至10歲的兒童有專屬團體課程，還能認識來自世界各地的夥伴，17歲以下的青少年也能抱團玩樂學滑雪。在這裡，爸媽可以卸下重擔，不論是想放空躺平，還是挑戰進階雪道，都無後顧之憂，暢快放鬆做自己。此外，獨創快速雪具租用服務，只要事先提供資訊，就有專人送達專屬雪具櫃。

日本籍滑雪教練梶雄三（Yuzo Kaj Kaji）是 Club Med 教練團的長青樹，教學經驗逾20年的他教學風格細膩，簡潔易懂，也擅長給予學員信心，相當受到各國學生喜愛。在 Club Med 滑雪教練會與學員共進午餐，梶雄三相當享受與來自不同國家的友人打成一片的親近感，也會大方分享自己夏季經營金融顧問公司的故事。

合作7年，梶雄三對Club Med 滑雪村瞭若指掌。他表示，Tomamu 坡度平緩適合初學者， Sahoro 是進階滑雪者的心頭好，Kiroro擁有23條雪道，有粉雪且雪況佳，適合不同程度的滑雪者。他建議來滑雪度假最好能待6天以上，其中3天學習，1天休息，2天練習效益最佳。

開箱Club Med全新Kiroro Grand度假村！全包式親子滑雪一路玩到兒童節
身著紅色教練制服的梶雄三正在教授單板滑雪團體課。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

Kiroro Grand超長雪季與專注家庭的全包服務，可謂台灣家庭度假福音。不僅聖誕、農曆新年假期可以前來，台灣特有的228與清明兒童連假，正好都落在非旺季，來此度假不僅可以避開國內人滿為患的盛況，多元雪地活動如雪地健行、雪地騎馬都為春季假期帶來別開生面的樂趣，不用大費周章到歐洲，勝似在歐洲，可謂超高CP值的選擇。

開箱Club Med全新Kiroro Grand度假村！全包式親子滑雪一路玩到兒童節
雪地健行放眼收穫純白美景，探訪靜謐小徑，尋找小動物的蹤跡。 （圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

開箱Club Med全新Kiroro Grand度假村！全包式親子滑雪一路玩到兒童節
馬蹄踏雪，別有一番意趣。（圖／Club Med提供）

雪景套房、露天風呂助好眠 美食美酒無限供應

Kiroro Grand度假村擁有266間各色客房，滿足不同客群的需求。室內設計木質設計與結合北海道原住民的圖騰，營造溫馨舒適的獨立空間，超大的景觀窗遠山如畫都能盡收眼簾。館內設有鐵質天然溫泉（onsen）以及露天風呂（Rotenburo），不論是雪夜泡湯或是眺望晨間山景享受身心暖和的寧靜，都是不可多得的愉悅時光。

開箱Club Med全新Kiroro Grand度假村！全包式親子滑雪一路玩到兒童節
室內空間寬敞舒適、色調溫暖宜人，讓人不自覺地放鬆心情。（圖／Club Med提供）

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天然溫泉與露天風呂，可以單人賞雪泡湯，也可與家庭成員一同享受。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

美食可謂度假一大主軸，Kiroro Grand 精設4大主題餐廳，Yoichi主餐廳供應日式、法式、中式等各國料理，不論你從哪國來都能吃到最對味的美食，從開胃小菜到飯後水果、甜點與冰淇淋應有盡有；早餐特供自助生魚片丼飯，滿滿產地直送鮭魚、鮪魚、花枝再淋上一顆顆飽滿剔透的鮭魚卵，是日本村獨有的享受；大手筆的現開生蠔，只有吃不完沒有拿不到。

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Yoichi 主餐廳供應各式異國風味美食，花樣多變，應有盡有。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

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Yoichi 主餐廳，生蠔無限供應。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

The Ogon 亞洲主題餐廳主打中、泰、韓等風味火鍋，搭配小樽海鮮與北海道鮮肉蔬菜；The Kaen 燒肉主題餐廳特供北海道著名十勝牧場多汁黑毛和牛及在地海鮮，可謂視覺味覺雙重饗宴。豐富菜色加上精緻擺盤，讓人食指大動。

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Club Med Kiroro Grand The Kaen 燒肉主題餐廳和牛海鮮盛宴（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

歌舞昇平夜夜驚喜

飽餐後就要是看Show、大家一起瘋party，Yotei吧檯供應各色調酒與無酒精飲品，餐前、飯後、運動完還是晚上狂歡，紅酒、白酒、氣泡酒隨意喝，來自各國的酒保各有隱藏酒單，還會貼心送上應景特調，美景、音樂配美酒，三五家人好友熱聊尬舞，好不愜意。

Club Med度假村像個小型聯合國，各國度假客與服務人員G.O (Gracious Organizers）相聚於此，「快樂」就是共通的語言。道地的台灣彰化小孩、Club Med Kiroro Grand 度假村飯店運動部經理（Sports manager）張佑暄（Eddie Chang）就是這邊快樂源泉之一。他是小朋友們最愛的「Eddie哥哥」，也是許多客人的開心果，不論是早上的餐廳服務，還是晚上讓人眼花撩亂、驚呼連連的Show Time，總會看到他活力四射、載歌載舞的身影，邀你加入超嗨Party盡情搖擺。

張佑暄的團隊心法與待客之道就是「真誠」，聆聽、理解客戶需求，讓度假如同回到家裡一樣舒適。濃濃的人情味，不僅讓許多台灣度假客備感親切，也收穫許多來自各地的忠實粉絲，跟著他滿世界的度假村跑。直到明年5月雪季結束前，這位來自台灣的人氣王都會在 Med Kiroro Grand，陪你一起開心度假。

開箱Club Med全新Kiroro Grand度假村！全包式親子滑雪一路玩到兒童節
Club Med Kiroro Grand 空中飛人表演（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

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結合光影的虛實表演令人大開眼界（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）
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更新時間 : 2023-12-30 14:11 GMT+08:00

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