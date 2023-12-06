粉絲終盼來好消息！ BLACKPINK與經紀公司YG續約 全團4人不解散

粉絲焦心多時，終於可以鬆一口氣了。南韓女團 BLACKPINK 今（6）日傳出全員已與經紀公司 YG 娛樂（YG Entertainment）續團體約，全團演出不會成為歷史，但成員是否與 YG 續個人約，還不明朗。

BBC、路透社報導，2016 年出道的 BLACKPINK，短短幾年聲勢暴漲，風靡海內外，已成全球最大 K-pop 女團，動態備受矚目。今年 8 月約滿後，各自人氣都相當高的 Jisoo、Lisa、Jennie、Rose，會否退團單飛，令粉絲憂心忡忡。

YG 娛樂透過聲明證實了這項消息，並指團員將以「世界巡演與新專輯回報粉絲，證其 K-pop 圈的全球地位。」

目前並無太多關於新合約的細節，YG 娛樂也未提及是否與 4 人簽下了個人約。韓聯社則稱，個人合約仍在洽談中。當地媒體表示，若成員決定不續個人約，可各自尋找新東家。但這意味，要讓大夥合體的難度恐會變高，畢竟要配合各自檔期。

南韓媒體文化日報 11 月報導，有對手捧了大把銀子挖角，金額高達「數百億韓元」（新台幣兌韓元為 1：41.78）。

受到此消息激勵，YG 股價 6 日大漲 25%。不過，公司股票市值仍低於 6 個月前約 30%。

BLACKPINK 官方 YouTube 帳號有超過 9,200 萬人訂閱，4 人各自也有逾 7,000 萬 Instagram 追蹤者。BLACKPINK 同時也是精品心頭好，手上不乏香奈兒（Chanel）、迪奧（Dior）等名牌代言。

BLACKPINK 多次創下金氏世界紀錄，包括 YouTube 最多觀看音樂頻道。今年 11 月，4 人獲英國國王查爾斯三世頒發最高榮譽的大英帝國員佐勳章（MBE），表彰其對環境倡議的貢獻。



2023年11月21日，BLACKPINK在倫敦白金漢宮參加英國款待南韓總統尹錫悅之國宴。（圖／路透社 Yui Mok）