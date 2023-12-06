Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

粉絲終盼來好消息！ BLACKPINK與經紀公司YG續約 全團4人不解散

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/06 17:15
2023年11月22日，BLACKPINK在倫敦白金漢宮接受英王授勳。（圖／路透社Victoria Jones）

2023年11月22日，BLACKPINK在倫敦白金漢宮接受英王授勳。（圖／路透社Victoria Jones）

粉絲焦心多時，終於可以鬆一口氣了。南韓女團 BLACKPINK 今（6）日傳出全員已與經紀公司 YG 娛樂（YG Entertainment）續團體約，全團演出不會成為歷史，但成員是否與 YG 續個人約，還不明朗。

BBC路透社報導，2016 年出道的 BLACKPINK，短短幾年聲勢暴漲，風靡海內外，已成全球最大 K-pop 女團，動態備受矚目。今年 8 月約滿後，各自人氣都相當高的 Jisoo、Lisa、Jennie、Rose，會否退團單飛，令粉絲憂心忡忡。

YG 娛樂透過聲明證實了這項消息，並指團員將以「世界巡演與新專輯回報粉絲，證其 K-pop 圈的全球地位。」

目前並無太多關於新合約的細節，YG 娛樂也未提及是否與 4 人簽下了個人約。韓聯社則稱，個人合約仍在洽談中。當地媒體表示，若成員決定不續個人約，可各自尋找新東家。但這意味，要讓大夥合體的難度恐會變高，畢竟要配合各自檔期。

南韓媒體文化日報 11 月報導，有對手捧了大把銀子挖角，金額高達「數百億韓元」（新台幣兌韓元為 1：41.78）。

受到此消息激勵，YG 股價 6 日大漲 25%。不過，公司股票市值仍低於 6 個月前約 30%。

BLACKPINK 官方 YouTube 帳號有超過 9,200 萬人訂閱，4 人各自也有逾 7,000 萬 Instagram 追蹤者。BLACKPINK 同時也是精品心頭好，手上不乏香奈兒（Chanel）、迪奧（Dior）等名牌代言。

BLACKPINK 多次創下金氏世界紀錄，包括 YouTube 最多觀看音樂頻道。今年 11 月，4 人獲英國國王查爾斯三世頒發最高榮譽的大英帝國員佐勳章（MBE），表彰其對環境倡議的貢獻。

粉絲終盼來好消息！ BLACKPINK與經紀公司YG續約 全團4人不解散
2023年11月21日，BLACKPINK在倫敦白金漢宮參加英國款待南韓總統尹錫悅之國宴。（圖／路透社 Yui Mok）
BLACKPINK
女團
南韓
Jisoo
Lisa
Rose
Jennie
續約
YG娛樂
YG
K-pop

相關新聞

小蟲大煩憂 亞洲觀光業憂臭蟲危機衝擊產業復甦
小蟲大煩憂 亞洲觀光業憂臭蟲危機衝擊產業復甦
2023/12/05 10:12
低出生率、人口外移面臨消失危機　南韓堤川市提案吸引「高麗人」回韓
低出生率、人口外移面臨消失危機　南韓堤川市提案吸引「高麗人」回韓
2023/12/01 17:32
南韓計畫恢復最前線哨所　持續觀察北韓動作以應對
南韓計畫恢復最前線哨所　持續觀察北韓動作以應對
2023/11/29 18:57
南韓首爾為加強英語教育　將向小學投入「AI英文機器人老師」1對1加強口說
南韓首爾為加強英語教育　將向小學投入「AI英文機器人老師」1對1加強口說
2023/11/29 15:25
2030世界博覽會由沙烏地阿拉伯主辦　打敗南韓及義大利
2030世界博覽會由沙烏地阿拉伯主辦　打敗南韓及義大利
2023/11/29 12:08

更新時間 : 2023-12-07 00:44 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
香港股市4日創近年新低　恆生指數下跌184點、以16646作收
香港股市4日創近年新低　恆生指數下跌184點、以16646作收
小蟲大煩憂 亞洲觀光業憂臭蟲危機衝擊產業復甦
小蟲大煩憂 亞洲觀光業憂臭蟲危機衝擊產業復甦
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
法紀錄片：中共操控TikTok分化介選、成統一台灣工具
法紀錄片：中共操控TikTok分化介選、成統一台灣工具
〈財經主筆室〉風水輪流轉！ 台港股指數「黃金交叉」 台灣經濟榮耀再度崛起？
〈財經主筆室〉風水輪流轉！ 台港股指數「黃金交叉」 台灣經濟榮耀再度崛起？