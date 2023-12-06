亞洲技能競賽　新北市四項亞洲第一 4金1銀1優勝　銳不可擋

新北技職好手於技職界亞運之稱的2023亞洲技能競 賽中，四項競賽稱霸亞洲!競賽於11月30日在阿拉伯聯合大公國 阿布達比落幕，這次共28個國家參賽，臺灣代表隊在競賽中獲得1 2金、6銀、4銅、3優勝，總成績排名第一，其中新北市榮獲4金 1銀1優勝佳績，青少年組更是全體奪得金牌，表現無懈可擊， 更呈現新北技能扎根成果。

教育局表示，2022年新北市率全國之先， 全面推動青少年職種培訓， 更推動青少年至青年技能培訓銜接一貫化。青少年組誕生3位國 手，為全國最多，且獲獎率100%，如同臺灣最大奪金庫!未來將 傳承及培育更多選手培訓切磋技術，透過技能扎根在地就學， 培養世界頂尖人才，在國際舞台為臺灣爭取更多榮耀。

青少年組最年輕國手新北高工的彭彥富獲得商務軟體設計職種金牌， 他表示獲獎是難以言喻的榮耀，不僅是專業展現，也是激情的源泉。 長時間的準備和無數次的挑戰，終於在舞台上獲得肯定。 獎項不僅是對技術和創新能力的認可，也是對努力和毅力的肯定。

獲得網頁技術金牌的新北高工范庭瑋表示，這次參與亞洲賽， 發覺時間分配的重要性，更在與阿拉伯聯合大公國的選手交流中， 領悟到自信也不能忽視。即便做得不完美， 要學會肯定自己的努力並感到驕傲，而非後悔未達到理想狀態。 因為一旦情緒低落或手感不佳，會直接影響表現； 在比賽最後知道自己獲獎時，真的非常激動!從未想過會取得如此傑 出的成就，未來將努力持續為臺灣爭取榮耀。

獲得平面設計技術職種金牌的智光商工吳尹之表示，今年8月底正式 開啟國手培訓直到比賽，雖有十足的準備，但也不敢保證獲獎。 直到頒獎典禮，大會喊出「Chinese Taipei吳尹之」那刻，懸著的心終於落地!那一刻， 感覺自己彷若全埸最亮眼的星!但深刻知道成功背後都是來自於培訓 團隊的指導與陪伴，沒有他們，就沒有今天的自己！

青年組奪得商務軟體設計金牌的新北高工畢業生賴韋呈表示， 距離賽前三個月才選出國手，緊湊的準備時間真的是很大的挑戰。 期間常常質疑自己是否有足夠的能力在國際舞台上競爭， 幸運的是訓練團隊給了極大的支持和鼓勵， 非常感謝團隊指導以及所有默默支持的人。第一階段的目標已達成， 期待明年法國里昂國際技能競賽再次獲得優秀的成績。

教育局表示，為推動技能培育，首創推動三級培訓及6種技職競賽人 才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、 延聘金牌教練及出國研習獎勵，再藉由近1年培訓、模擬賽、 全國賽、選拔賽取得臺灣代表資格； 其中最為激勵師生的是首創加碼獎勵金及金手國際見學制度， 以實質獎勵鼓勵師生。下一個挑戰是2024法國里昂國際技能競賽 ，新北市有7位正取國手及5位備取國手， 將持續給予充足的培訓資源， 為臺灣再培育更多世界第一的頂尖人才。