亞洲技能競賽　新北市四項亞洲第一 4金1銀1優勝　銳不可擋

新北技職好手於技職界亞運之稱的2023亞洲技能競賽中，四項競賽稱霸亞洲!競賽於11月30日在阿拉伯聯合大公國阿布達比落幕，這次共28個國家參賽，臺灣代表隊在競賽中獲得12金、6銀、4銅、3優勝，總成績排名第一，其中新北市榮獲4金1銀1優勝佳績，青少年組更是全體奪得金牌，表現無懈可擊，更呈現新北技能扎根成果。
教育局表示，2022年新北市率全國之先，全面推動青少年職種培訓，更推動青少年至青年技能培訓銜接一貫化。青少年組誕生3位國手，為全國最多，且獲獎率100%，如同臺灣最大奪金庫!未來將傳承及培育更多選手培訓切磋技術，透過技能扎根在地就學，培養世界頂尖人才，在國際舞台為臺灣爭取更多榮耀。
青少年組最年輕國手新北高工的彭彥富獲得商務軟體設計職種金牌，他表示獲獎是難以言喻的榮耀，不僅是專業展現，也是激情的源泉。長時間的準備和無數次的挑戰，終於在舞台上獲得肯定。獎項不僅是對技術和創新能力的認可，也是對努力和毅力的肯定。
獲得網頁技術金牌的新北高工范庭瑋表示，這次參與亞洲賽，發覺時間分配的重要性，更在與阿拉伯聯合大公國的選手交流中，領悟到自信也不能忽視。即便做得不完美，要學會肯定自己的努力並感到驕傲，而非後悔未達到理想狀態。因為一旦情緒低落或手感不佳，會直接影響表現；在比賽最後知道自己獲獎時，真的非常激動!從未想過會取得如此傑出的成就，未來將努力持續為臺灣爭取榮耀。
獲得平面設計技術職種金牌的智光商工吳尹之表示，今年8月底正式開啟國手培訓直到比賽，雖有十足的準備，但也不敢保證獲獎。直到頒獎典禮，大會喊出「Chinese Taipei吳尹之」那刻，懸著的心終於落地!那一刻，感覺自己彷若全埸最亮眼的星!但深刻知道成功背後都是來自於培訓團隊的指導與陪伴，沒有他們，就沒有今天的自己！
青年組奪得商務軟體設計金牌的新北高工畢業生賴韋呈表示，距離賽前三個月才選出國手，緊湊的準備時間真的是很大的挑戰。期間常常質疑自己是否有足夠的能力在國際舞台上競爭，幸運的是訓練團隊給了極大的支持和鼓勵，非常感謝團隊指導以及所有默默支持的人。第一階段的目標已達成，期待明年法國里昂國際技能競賽再次獲得優秀的成績。
教育局表示，為推動技能培育，首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，再藉由近1年培訓、模擬賽、全國賽、選拔賽取得臺灣代表資格；其中最為激勵師生的是首創加碼獎勵金及金手國際見學制度，以實質獎勵鼓勵師生。下一個挑戰是2024法國里昂國際技能競賽，新北市有7位正取國手及5位備取國手，將持續給予充足的培訓資源，為臺灣再培育更多世界第一的頂尖人才。