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中華電信網路門市《歲末大促》　雙週抽iPhone新機、12,222點

歡慶雙12國際漫遊、預付卡、Hami Video，天天加碼抽千元美食金

By 台灣英文新聞
2023/12/06 17:06
20231206：中華電信網路門市《歲末大促》，雙週抽iPhone新機、12,222點。歡慶雙12，國際漫遊、預付卡、Hami Video...

20231206：中華電信網路門市《歲末大促》，雙週抽iPhone新機、12,222點。歡慶雙12，國際漫遊、預付卡、Hami Video...

年終歡聚時刻，中華電信網路門市推出《歲末大促》優禮1+1活動，即日起至2024/1/1申請行動、寬頻及MOD等指定方案即享獨家贈禮、Hami Point等加碼，雙週再抽出iPhone 15 Pro Max(價值44,900元)、Hami Point 12,222點(1點等於1元)等豪禮，越早申請中獎機率愈高。雙12期間再享限時優惠，12/12~12/21快閃10天申請國際漫遊、儲值預付卡、Hami Video指定方案或上網資安等加值服務，天天抽foodpanda千元美食金！

即日起於網路門市申請精采5G月繳1,399元以上方案，搭配Android指定機型享購機折價1,111元及Google One 100GB 12個月免月租(價值780元)；亦獨家推出「年終家電買1送1」好康，申請精采5G指定方案搭配高島愛舒服小沙發按摩即送餐盤八件組(價值799元)、伊萊克斯空氣清淨機送原廠濾網(價值1,500元)等優惠，申請上述方案再抽iPhone 15 Pro（價值$36,900元）；新申請/升速HiNet光世代100M(含)以上指定方案，加碼最高累計贈送Hami Point 900點，還有機會帶走Apple Watch Series 9（市價$13,500元）；新申請MOD家速方案2.0，且符合新租HiNet光世代搭配新租MOD+自選餐(全選)+影劇館+，最高加碼贈Hami Point 2,100點，再抽限量999元MOD看片金。

Hami書城、i聽聽、童書夢工廠、AR動滋動限時優惠$100，再贈5GB行動上網量

中華電信網路門市包裝多元優惠，因應跨年、聖誕旅遊旺季上網需求，提供國際漫遊日本8天5GB 488元及韓國8天5GB 388元超值方案，以及商務客首選的「全球通方案」，可於124個國家跨國使用。活動期間申請精采5G月繳999元以上方案，可享合約前六個月國際漫遊上網9折優惠！另推出預付卡限時回饋40%優惠，儲值計時型120小時贈48小時，相當於買5天送2天；計量型5GB 699元享流量加倍贈！

網路門市限時推出Hami Video影視雙享包年約方案5 折價，每月只要$188元享最高8GB行動上網量，再抽Hami Point 888點；亦提供Hami書城月讀包、i聽聽、童書夢工廠、AR動滋動x Uniigym加值服務4選1，享30天免綁約只要100元，再加贈5GB行動上網流量券(價值900元)；申請Google One、KKBOX、Hami Pass、Hami書城月讀包、上網資安指定加值服務年約，加碼贈3GB行動上網流量券，再抽Hami Point 100點、100GB行動上網流量券。12/12~12/21申請上述指定業務，加碼天天抽foodpanda千元美食金！雙12歲末搶好康，到中華電信網路門市最划算。詳細活動內容請見https://cht.tw/x/39ema

更新時間 : 2023-12-07 00:43 GMT+08:00

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