7日臺中農特產品北上板橋區農會展售　豐原農會推「大蔥味噌湯」沖泡飲新品

臺中市豐原區農會於12月7日(四)於本市板橋區農 會超市前廣場舉辦「 豐原大蔥加工應用新品發表暨臺中市農特產品試吃品嘗活動」， 和平區農會亦於7、8日辦理展售活動，販售雪梨、蘋果等農產， 為新北市民朋友帶來臺中當季美味。

12月至3月為臺中市豐原區大蔥產季， 豐原區農會特別於產季期間為新北市民帶來最新鮮的豐原大蔥，豐原 的大蔥以東京蔥品種「長悅」為主，外觀潔白粗大飽滿，口味比起一 般蔥更多汁、脆甜、鮮嫩，並且富含蛋白質、膳食纖維、維生素、 果膠及各種身體所需微量元素，是兼具美味與健康的優良食材。 因豐原區土壤含沙量高、排水優良，且有大甲溪與葫蘆墩圳灌溉， 土質營養豐富，為臺灣大蔥主要產地之一。7日豐原區農會除帶來新 鮮大蔥，也將發表新品「大蔥味噌湯」沖泡飲， 由農會與豐原在地知名企業味榮食品股份有限公司共同開發， 將格外品及採收後切除掉的蔥綠部分加工製成味噌湯沖泡飲， 不僅充分體現惜食精神， 也讓大家在產季外都能方便品嘗到豐原大蔥。 想購買新鮮大蔥及椪柑的民眾可以利用訂購單或豐原區農會粉絲專頁 訂購宅配， 此外當天只要到豐原區農會攤位購買大蔥味噌湯並至農會粉絲專頁按 讚，即可享大蔥味噌湯買一送一優惠， 現場也舉辦大蔥煎蛋料理試吃活動，限量80份，想吃要快。 此外臺中市和平區農會亦於7日至8日上午9時至下午5時在板橋區 農會超市前騎樓舉辦展售活動，現場將有18攤農友帶來雪梨、 蘋果、茶葉及高麗菜等和平區優質農產， 歡迎市民朋友一起來板橋區農會品嘗來自台中的好滋味。

豐原區農會理事長許全木表示，大蔥具有高經濟價值， 但對環境要求嚴格，種植難度高，近年來農會積極輔導推廣， 種植面積已達將近20公頃，農會也於今年辦理產銷履歷集團驗證， 加強輔導農友在栽培管理及嚴格把關選別出貨， 希望提供消費者更美味安全的豐原大蔥。豐原大蔥目前正對時， 不僅味道清甜又耐煮，很適合用於火鍋、燉肉或鹽烤等料理， 歡迎大家踴躍購買嚐鮮。

新北市農業局長李玟表示，新北市政府秉持新北市做大事，推動「 農業健康市/式」的理念，積極媒合新北市與外縣市農會， 利用農會超市、社區小舖、線上商城、團購活動以及希望廣場、 果菜市場等通路，協助全台銷售農特產品，加深產地與消費地連結， 未來市府將持續推動各項農業政策，照顧市民身心及環境健康，讓市 府成為農會、農民及市民朋友堅強的後盾。

豐原區農會粉絲專頁：https://www. facebook.com/ FengYuanFarmersAsso/?locale= zh_TW

現在也是豐原椪柑產季，歡迎民眾踴躍訂購。（圖／新北市政府農業局）

豐原區農會與味榮食品股份有限公司合作開發新品「大蔥味噌湯」。（圖／新北市政府農業局）