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新北市表揚20個金卓越社區　劉和然：社區發揮群體的無窮力量

By 台灣英文新聞
2023/12/06 16:57
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

新北市副市長劉和然於6日在市府表揚20個金卓越社區，有4個獲優等，16個獲甲等。劉和然表示，新北市有465個社區，各具有不同的在地文化和風景，他引用侯友宜市長常勉勵市府團隊的話「一個人力量有限，一群人力量就無窮！」以此肯定所有獲獎單位，以及許許多多分布在1,032里的社區發展協會，大家一起在社區織夢，閃耀共生。

4個榮獲績效組優等獎的有三芝樂天、汐止保長、淡水忠寮、新莊牡丹心等，將代表新北市參加衛福部113年金卓越社區選拔。獲甲等獎的包括八里米倉、土城延吉、五股（區）五股（社區）、永和得和、石碇（區）石碇（社區）、平溪菁桐、林口湖南、板橋三民、板橋板新、新店小城、萬里（區）萬里（社區）、瑞芳爪峰、雙溪中正、蘆洲集賢、鶯歌北鶯和樹林彭厝等。

新莊牡丹心社區長期投入C級巷弄長照站、長者送餐等服務，且結合志工進行環境綠美化，將荒廢土地改造成綠意盎然的USR綠美學園區，並在社區種植咖啡樹，打造新興的咖啡產業。

汐止保長社區致力於婦女第二專長培力，辦理兒少課後陪伴服務，積極推動社區產業，營造婦女、兒少及長者友善園地；三芝樂天社區則發揮老老相伴良善循環精神，傳承傳統農村技藝，並以香草為主題發展產業與創生；淡水忠寮社區透過環境教育，鼓勵青年返鄉，發展食農教育及社區小旅行。

板橋三民社區在頒獎會場展示由志工所手作的傳統紅龜粿、菜包粿，以及由越南和印尼等新住民所做的春捲、薑黃飯塔等。理事長林素杏表示，社區里有100多位新住民，因此也成立新住民關懷站，為了協助就業，社區志工還幫忙照顧這些新住民家庭的小孩，讓父母可以安心去工作。

社會局副局長吳淑芳表示，社區元素非常豐富，包含婦女、老人、兒少、產業、小旅行等多元福利或服務，像是石碇社區就整合石碇老街、淡蘭古道及特色店家，深化社區小旅行，且回饋經費辦理兒少陪伴服務。許多社區在社會局育成中心輔導下，均實踐自主、活力、幸福和永續等在地精神。

更新時間 : 2023-12-07 00:43 GMT+08:00

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