新北市表揚20個金卓越社區　劉和然：社區發揮群體的無窮力量

新北市副市長劉和然於6日在市府表揚20個金卓越社區， 有4個獲優等，16個獲甲等。劉和然表示， 新北市有465個社區，各具有不同的在地文化和風景， 他引用侯友宜市長常勉勵市府團隊的話「一個人力量有限， 一群人力量就無窮！」以此肯定所有獲獎單位， 以及許許多多分布在1,032里的社區發展協會， 大家一起在社區織夢，閃耀共生。

4個榮獲績效組優等獎的有三芝樂天、汐止保長、淡水忠寮、 新莊牡丹心等，將代表新北市參加衛福部113年金卓越社區選拔。 獲甲等獎的包括八里米倉、土城延吉、五股（區）五股（社區）、 永和得和、石碇（區）石碇（社區）、平溪菁桐、林口湖南、 板橋三民、板橋板新、新店小城、萬里（區）萬里（社區）、 瑞芳爪峰、雙溪中正、蘆洲集賢、鶯歌北鶯和樹林彭厝等。

新莊牡丹心社區長期投入C級巷弄長照站、長者送餐等服務， 且結合志工進行環境綠美化， 將荒廢土地改造成綠意盎然的USR綠美學園區， 並在社區種植咖啡樹，打造新興的咖啡產業。

汐止保長社區致力於婦女第二專長培力，辦理兒少課後陪伴服務， 積極推動社區產業，營造婦女、兒少及長者友善園地； 三芝樂天社區則發揮老老相伴良善循環精神，傳承傳統農村技藝， 並以香草為主題發展產業與創生；淡水忠寮社區透過環境教育， 鼓勵青年返鄉，發展食農教育及社區小旅行。

板橋三民社區在頒獎會場展示由志工所手作的傳統紅龜粿、菜包粿， 以及由越南和印尼等新住民所做的春捲、薑黃飯塔等。 理事長林素杏表示，社區里有100多位新住民， 因此也成立新住民關懷站，為了協助就業， 社區志工還幫忙照顧這些新住民家庭的小孩， 讓父母可以安心去工作。

社會局副局長吳淑芳表示，社區元素非常豐富，包含婦女、老人、 兒少、產業、小旅行等多元福利或服務， 像是石碇社區就整合石碇老街、淡蘭古道及特色店家， 深化社區小旅行，且回饋經費辦理兒少陪伴服務。 許多社區在社會局育成中心輔導下，均實踐自主、活力、 幸福和永續等在地精神。