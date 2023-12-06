富邦金控攜手台灣大哥大　行動響應COP28淨零倡議

第28屆聯合國氣候變遷大會(COP28)匯集全球氣候關鍵討論 議題，正於杜拜聚焦對話中，富邦金控以實際行動響應COP28會 議訴求，與台灣大哥大共同促成中央研究院發布「去碳燃氫技術」。 中研院「去碳燃氫研發計畫」於近期達成階段性里程碑， 完成建置小型去碳燃氫機組， 成功串接小型商用天然氫發電機混氫發電，成果斐然，今(6)日頒 授「富邦金控暨台灣大哥大淨零科技研發講座」 榮銜予中研院陳洋元研究員， 同時表揚獎勵去碳燃氫研發團隊七名專案研究人員， 肯定這項技術對臺灣及全球天然氣發電減碳有極大助益。

富邦金控董事長蔡明興強調，今年是人類歷史上最熱的一年， 地球迫切需要各界貢獻力量協助降溫，富邦金控身為1.5°C 企業升溫(Business Ambition for 1.5°C)的一員，具體呼應COP28主席蘇丹．賈比爾博士( Dr. Sultan Al Jaber)開幕致詞倡議：「讓我們團結、行動、實現目標( let's unite, act, and deliver)」，以實際行動作為帶來改變， 期盼去碳燃氫技術促成臺灣2050淨零碳排目標早日達標。

今年7月，富邦金控與台灣大哥大聯手捐助新臺幣1,000萬元獎 勵金，支持中研院「淨零科技研發計畫」，鼓勵學術團隊研發「 去碳燃氫、地熱、海洋能」等三大淨零科技，希望發揮集團影響力， 加速推動淨零實現。

中央研究院院長廖俊智表示， 本次獲獎的陳洋元研究員及去碳燃氫研發團隊， 在兩年時間內成功自主開發「去碳燃氫機組」，並從實驗室階段， 進入原型運轉測試，再串接商用發電機組成功混氫發電， 直接降低燃氣發電的碳排放，成果令人振奮！ 感謝富邦金控及台灣大哥大捐贈的研發獎勵金，希望今天的頒獎， 可以鼓勵研發團隊再接再厲，朝向下一個里程碑前進！

根據中研院資料，減碳關鍵在於能否有零碳電力， 因目前天然氣發電佔比達47%，包含天然氣發電、 重組置氫再發電皆會排碳。 中研院研究團隊透過降低裂解甲烷的能耗及成本， 與台電合作取得可實用的成果，可接軌既有發電系統， 並免除天然氣發電後仍需面對的二氧化碳捕捉及儲存問題。 未來若能利用現有燃氣發電機組進行混燒發電， 將可為臺灣減碳進展邁出重要的一步。

富邦金控於2021年提出「Run For Green™ 」ESG倡議計畫，擘畫「低碳、數位、激勵、影響」 四大策略奔向永續未來，並以低碳策略為主軸。對內， 富邦接軌國際倡議於2022年通過SBT科技基礎減碳目標審查， 承諾2030年減量42%、最晚2050年實現淨零排放；對外， 設定投融資部位減碳目標覆蓋率超過5成， 為亞洲金融業者覆蓋率最高，同時訂定2025年綠色金融2.8兆 元等多項永續目標，積極協助客戶轉型、共促淨零願景。

富邦金控作為國內第一家積極承諾限制投資碳排敏感性產業的金融機 構，早自2021年針對電廠、煤礦業、水泥業、 石化業及鋼鐵業等五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準。針對 COP28會議呼籲全球應加速減少碳排放， 讓氣候融資更容易被取得且可負擔，富邦將積極響應， 持續發揮資金影響力，並鼓勵淨零創新，帶動價值鏈永續轉型。

中研院「去碳燃氫」 技術成功串接商用小型商用天然氫發電機實現混氫發電， 富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生(右一)、 台灣大哥大總經理林之晨(左一)與中央研究院院長廖俊智(左二) 共同頒授淨零科技研發講座肯定中研院研究員陳洋元(右二)貢獻。(圖／富邦金控)