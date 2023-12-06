【只有黃金不負我】經濟疲軟前景黯淡 中國年輕人不投資改抱黃金

金價持續飆漲，但有個國家買氣不減反增。經濟前景慘淡、房市萎靡、股市低迷、人民幣走軟、存款利率續低，中國年輕人將目光轉向黃金，國家或許會辜負他們，唯黃金不會。

路透社報導，中國與印度本就是全球最大黃金購買國，佔了全球逾 5 成市場。而籠罩在不景氣陰霾之中，遲遲未從新冠肺炎（COVID-19）打擊回過神來的中國，人們更寧願將資產用於購金，也不投入風險過高的金融投資。

全球黃金現貨價格 4 日才飆到每盎司 2,135 美元的新高，除了預期美國升息動作已歇，分析師指，全球最大實體黃金購買國中國買氣熱絡，也是促成此波漲幅的主因。

分析家表示，中國未來數年經濟成長率依舊看壞，外資持續出逃，對人民幣造成壓力，房地產市場也還在探底。在此大環境下，黃金作為避風港，中國對這貴金屬的需求料將維持暢旺。

根據最新零售數據，中國金銀飾品是今年賣得最好的消費性商品之一，1 月至 10 月期間，價格年增 12%，僅低於服飾。知名金飾業者周大福 10 月底公布的民調顯示，18 歲至40歲的年齡層中，高達 70% 有意購買純金飾品。以往客層多為年長者的周大福，對於愈來愈多 18 至 24 歲的年輕人前來消費，感到意外。

中國社群媒體也多了不少「囤金」討論，有的網民建議少量購買，如小至 1 公克的小金豆，就連月薪只有 450 至 550 元人民幣的民眾都買得起。

38 歲的 Yang 表示，人民幣貶值，金融投資風險高，房市令人失望，只有黃金是能保值的硬通貨，尤其值此地緣政治動盪之際。26 歲的藥廠女職員 Linda Liu 嘆，就業前景不佳，買黃金令人安心，結婚寧可買金飾，也不買鑽石。

21 歲的 Nadia Qi，生活開銷能省則省，但出手買黃金卻是不眨一下眼睛，今年以來已購入價值 2,000 美元的金條與金飾。「我現在唯一能信的、唯一有安全感的，就只剩黃金了。」



2023 年 11 月 27 日，中國上海周大福店家黃金首飾。（圖／路透社Nicoco Chan）