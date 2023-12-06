「2023新北歡樂耶誕城」巨星演唱會本週六、日登場 超強卡司、大眾交通、交管資訊一次看

「2023新北歡樂耶誕城」巨星演唱會即將於本周六、日（12/9、12/10）登場，為避免塞車影響遊興，交通局建議民眾可使用基北北桃1200都會通定期票搭乘捷運環狀線、板南線或高鐵、台鐵，或選擇車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」的公車等大眾運輸到市民廣場會場。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，巨星耶誕演唱會在市民廣場舉行，鄰近板橋車站，建議新莊、中永和及新店地區民眾可搭乘捷運環狀線至板橋站；土城及北市地區民眾可搭捷運板南線至板橋站；三重、蘆洲地區民眾可搭乘新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站；林口、五股、泰山地區民眾可搭乘捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站。

另外，汐止、樹林、鶯歌地區民眾可搭乘火車至板橋車站；外縣市民眾則除了搭乘台鐵、高鐵到板橋車站，還可選擇搭乘國道客運至板橋轉運站，出站步行即可輕鬆抵達市民廣場，來欣賞巨星偶像們的精彩演出。

林碧芬表示，新北歡樂耶誕城開城迄今己超過200萬人次造訪，為鼓勵民眾使用大眾運輸及快速紓解大量人潮，除了捷運將加開班次疏運人潮外，交通局亦協調所有行經市民廣場、板橋車站站前廣場及萬坪公園等50條路線公車，在車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」，民眾搭車前可利用手機查詢大台北公車網頁。

交通局指出，11月17日起至113年1月1日活動會場周邊停車場停車位有限並實施滿場管制，嚴禁車輛臨停占用道路等候進場，警察局將加強取締拖吊，再次籲請大家搭乘大眾運輸前往會場。而實施交管的範圍包括：縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路；市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車；新站路(大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路(小遠百側，中山路至區運路)黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。