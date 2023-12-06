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CÉ LA VI台北跨年菜單釋出！經典鹽酥雞盤、牛肉麵道道必點　包廂全數完售囉

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/06 16:09
CÉ LA VI Taipei菜單結合亞洲迷人風味並融入台式經典，12月31日預訂包廂，即可享10道美饌佳餚，散客也可單點。...

CÉ LA VI Taipei菜單結合亞洲迷人風味並融入台式經典，12月31日預訂包廂，即可享10道美饌佳餚，散客也可單點。...

位於微風南山48樓CÉ LA VI Taipei日前釋出跨年活動34個室內外包廂已全數售罄，限量散客票販售倒數中，非訂桌與包廂散客入場費為每人2,999元，除此之外，入場散客可於跨年活動當天現場兌換3瓶海尼根或3杯特選調酒或3瓶無酒精飲品。

主廚精心特製的14道美味菜色大公開，將分為三時段服務，讓客人品嚐熱騰騰的高空精選料理，結合世界各地異國料理，並融入台式風味的下酒菜，每個包廂都可享受的「CÉ LA VI TAIPEI冷食集錦 ( 川味胡麻嫩雞腿、韓式涼拌章魚、酒香炙燒烏魚子、祕魯白蘆筍搭甜椒辣味醬) 」、一口接一口停不下來的義式陳年火腿襯碳烤鳳梨、明太子香蒜薄餅、肉類愛好者最愛的醬烤巴拉圭牛肉串、水牛城辣雞翅、爐烤香料松阪豬，以及下午茶時段單點第一名的「爐烤亞洲風味蔬菜」、跨年限定的「加州軟殼蟹壽司捲」、將金錢蝦餅升級成龍蝦版本的「金錢龍蝦餅」、牛肉漢堡裹粉炸過後並加上最佳好朋友花生醬的「炸牛肉起士培根小漢堡」等豐盛佳餚。

單點部分，招牌菜色「炙燒川味牛肉麵」將川味醬料滷製牛小排，切割後再將牛小排炙燒，並淋上辣油，搭配義大利寬麵與椒麻小番茄，鹹香夠勁，牛小排鮮嫩入味；「經典鹽酥雞」含米血糕、甜不辣、百頁豆腐、四季豆、雞丁、軟絲與洋芋角等，豐盛又下酒；「北海道干貝辣味海鮮蝦醬燉飯」以蝦殼、魚骨熬湯煮燉飯，加入軟絲丁、鮮蝦丁等，最後放上北海道生食級干貝與椒麻小番茄帶有濃郁的海鮮香氣。

無論預訂包廂或購買散客票，皆可獲贈「ONCOR 響艷都市會所專屬尊榮禮券」，憑券可於期限內，享有凡預訂包廂3小時以上，「包廂費1小時」優惠。
CÉ LA VI Taipei
跨年
料理

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