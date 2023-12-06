血液循環不佳、化妝品使用不當都會造成黑眼圈 6種食材有助消除熊貓眼

現代人多半有「黑眼圈」的困擾，不僅看起來很累、很憔悴，甚是易有老態感，除了倚賴醫美外，究竟該怎麼擺脫熊貓眼呢？好食課Titan林世航營養師表示，除了避免用眼過度、睡飽以外，有6種消黑眼圈的食材，可緩解眼睛疲勞，促進血液循環。

林世航說明，黑眼圈可不只有黑色，類型、成因大不同，有色素型、血管型、結構型及混合型共4種類型，其中又以混合型最多，佔了78％，主要即是無法直接歸類於前面三者，混合了三種類型多種原因所致：

棕色黑眼圈→色素型：

主要是因為自身體質、日曬過度或是化妝品使用不當，造成黑色素沉積所致。

紫色黑眼圈→血管型：

因為眼周圍血液循環不良所致，常見原因如熬夜用眼過度造成眼壓過高，或是過敏，鼻子周圍腫脹導致血液循環受阻而生成，通常眼周呈青紫色。

黑色黑眼圈 → 結構型：

因為皮膚鬆弛使眼周圍有細紋，或是眼袋、臥蠶太重導致眼睛周圍看起來顏色較暗，這時如果熬夜、黑色素沉積便會更加明顯。

至於6種消黑眼圈的食材則包含：