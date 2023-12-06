日劇《孤獨的美食家》來取景 矢板明夫：台灣篇可能2024初上映

知名日劇《孤獨的美食家》傳來再度來台灣取景拍續集，民眾目擊劇中主角演員、日本男星松重豐現身台北饒河夜市進行拍攝，日本資深媒體人矢板明夫５日指出，「台灣篇」可能於（2024）年初上映。

矢板明夫在臉書上發文表示，《孤獨的美食家》改編自同名漫畫，講述一位走南闖北的貿易商，到各地的各式餐廳去吃飯。而且吃的不是大餐，是一般民眾常吃的一個人的套餐。該劇主要在日本拍攝。2015年時來過台灣，在永樂市場、宜蘭等地拍攝，介紹了三星蔥油餅、宜蘭茶、糖葫蘆、雞肉飯等美食。

矢板明夫表示，該劇既沒有商業上的勾心鬥角，也沒有愛情、友情的故事，也不涉及人情冷暖。只是簡單地介紹一下料理的名稱、做法，然後就一個人狼吞虎咽起來。卻沒想到這麼簡單的劇情，竟然大受歡迎。不但在日本成為經典，在韓國、台灣、東南亞各地也有很多粉絲。

矢板明夫指出，這個電視劇之所以成功，主要還是歸功於主演的松重豐，把一個中高年男士對食物的渴望，表演得維妙維肖的精湛演技。自己的幾位長輩都說，「特別愛看松重豐吃飯的樣子」。

提及該劇靈魂主角，矢板明夫提到有媒體報導說，松重豐近年腸胃不太好，早已萌生退意，但礙於觀眾期待太高，所以一直堅持了下來。這一次的台灣篇，有可能在明年初上映。

矢板明夫最後也分享日本網友總結了該劇的「十大著名台詞」，包括：

1「喔⋯⋯好吃，就像這樣，就像這樣」。

2「是的，肉很好吃，就像肉一樣」。

3 「米飯是主食、配菜和湯！有了這三大支柱，任何地方都是日本」。

4「我迫不及待地想吃米飯了」。

5「吃東西的時候，要自由、無拘無束、孤獨、安靜、滿足，就是救贖」。

6「別著急，我只是餓了」。

7「這裡的藍天是配菜」。

8 「我邊走邊在盤算，如何解決肚子的問題」。

9「我剛開始吃菜，就知道碗裡的白飯一定會不夠」。

10「我的身體就像一座煉鋼廠，而我的胃就是它的高爐」。