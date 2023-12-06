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麻吉在這！台北流行音樂中心常設展嘻哈展區　熱狗、葛仲珊擔任導覽

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/06 14:03
台北流行音樂中心常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》「嘻哈Hip-Hop」展區。（圖／館方提供）

台北流行音樂中心常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》「嘻哈Hip-Hop」展區。（圖／館方提供）

台北流行音樂中心常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》將台灣流行音樂的歷史與脈絡完整呈現，正式將「嘻哈Hip-Hop」納入展區，規劃「Hip-Hop大事_台灣嘻哈展區」，由大支及《大嘻哈時代》監製周祐楷為策展顧問，更訪問黃立成、MC HotDog 熱狗、葛仲珊等跨時代饒舌明星，從不同視角聊各世代與嘻哈音樂的交互影響。

展區將台灣從1990年代至今的嘻哈文化與歷史以歌手、幕後工作者，受訪人物橫跨世代包括「台灣嘻哈始祖」L.A. Boyz及後續以團體「麻吉Machi」推動嘻哈音樂的黃立成，被譽為「台灣地下饒舌第一人」甚至曾獲金曲「最佳國語專輯獎」的MC HotDog 熱狗、創下多場演出紀錄及獲金曲獎「最佳演唱組合獎」肯定的頑童MJ 116，到2023年初因《大嘻哈時代2》爆紅的冠軍選手—阿跨面、嘻哈廠牌「顏社」主理人迪拉等。

展品包括L.A. BOYZ經典已絕版的《舞林秘笈-閃》錄影帶，影響眾多嘻哈後輩的《I Don’t Wanna See No 歐巴桑》卡帶，以及深具時代意義的MC HotDog 熱狗以《Wake Up》獲得的第十八屆金曲獎「最佳國語專輯」獎盃，以及台灣嘻哈踏出國際巡演的周邊等。

提到嘻哈音樂過去與現在的變化，大支表示，「2002年發了第一張專輯《舌燦蓮花》到第二張《人》中間隔了9年，其實期間一直在創作，但一直遇不到有興趣的唱片公司，後來決定自己發，現在回想如果沒有很大的熱情真的撐不過來。」

黃立成分享快19歲那年與黃立行、林智文組成了團體「L.A. Boyz」，從到處跟人「尬舞」開始，也因緣際會認識羅百吉，合作了《SHIAM!閃》，日後他們更成為了台灣嘻哈的先驅。此外，熊仔分享某次在一場活動將台灣嘻哈史串連，一路從宋岳庭、L.A. BOYZ、頑童MJ 116唱到葛仲珊，卻深深記得在上台前收到蛋堡的訊息表示：「台灣的嘻哈接下來就靠你了。」讓他直呼那瞬間全身起雞皮疙瘩，有種說不出的感動。

中英文導覽遊MC HotDog 熱狗及葛仲珊擔任。
台北流行音樂中心

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更新時間 : 2023-12-06 16:33 GMT+08:00

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