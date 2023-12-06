台鐵聯名日本老牌鐵路便當淡路屋 蛸壺章魚陶瓷便當12/8慶開賣

台鐵局將於 8 日與經營超過一世紀的日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」簽署締結友好合作備忘錄，為了慶祝此一合作，雙方推出了海味聯名特色便當，章魚、鮑魚濃濃海味，陶瓷設計值得收藏，8 日限量開賣。

台鐵表示，淡路屋自 1903 年（明治 36 年）創業，推出各種深具創意的鐵路便當菜色及便當盒，如蛸壺章魚便當及JR 貨運貨櫃便當，往往造成熱銷搶購，加熱式的「Acchicchi 蒸汽便當」更跳脫日式冷食便當盒的限制。註：日本漁民會用陶製蛸壺置於海中捕捉章魚。

台鐵指出，淡路屋豐富的聯名商品規劃及行銷經營，值得雙方長期建立鐵路餐食服務合作，提昇雙方經營競爭力及創造商業利益。

歡慶臺鐵局與淡路屋締結友好協定，由台北鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盒身顏色採用經典台鐵藍，象徵台日交融，極具收藏價值。

便當盒內盛裝古早味鮑魚飯，將鮮味極佳的鮑魚湯汁加入扁魚粉等食材和季節時蔬蒸煮，蒸飯內塞入小鮑魚。小章魚以日式照燒口味烹調，再搭配炙燒生食級干貝及金黃銀杏點綴。

這款海鮮便當訂於 12 月 8 日至 14 日在台北車站「台鐵便當 2 號店」販售，首日 10 時 30 分開賣，12 月 9 日起每日 11 時開賣，每日限量 70 份（午餐限定），每份售價 399 元。食用完畢後，蛸壺章魚陶瓷便當盒與台鐵便當經典帆布袋，可收藏或重複使用。



台鐵聯名日本老牌鐵路便當淡路屋，推蛸壺章魚陶瓷便當。（圖／台鐵）