說好不打臉！加拿大落跑袋鼠不甘落網 迎面毆打員警

加拿大安大略省某動物園的一隻袋鼠，在逃離牢籠於野外快活了近一個星期後，被警方逮回，但牠顯然也不肯吃虧，被捕前還給員警臉上來了一拳，警長笑說與同伴終生銘記這樁奇異案件。

衛報報導，加拿大安大略省奧沙瓦動物園（Oshawa Zoo and Fun Farm）負責人普雷德（Cameron Preyde）向加拿大廣播公司（CBC）表示，該動物園一隻雌性袋鼠上週四要搬家前往魁北克，不料她在休息站趁機脫逃，不知所蹤。

這隻袋鼠是人工飼育出身，也許是搬家途中一望無際的野外，讓其大開眼界，體內的野性與親近自然的渴望被徹底召喚，頭也不回的奔向自由。

就在隔天，社群媒體上出現這隻袋鼠的身影，影片中牠在大雪覆蓋的奧沙瓦鎮公路上狂奔，看起來適應良好，相當活躍。

警長布伊洛（Chris Boileau）向CBC表示，本週一凌晨３時，巡邏員警在奧沙瓦北部一處鄉村發現這隻流連忘返的袋鼠。警方於是聯絡的保育員，並按照指示抓住了袋鼠的尾巴，袋鼠拒不受捕，奮力掙扎，還給了其中一名警官迎面一拳。布伊洛笑說，這案子自己跟同伴會終生銘記。

這隻脫逃又落網的袋鼠也接受了治療，並將留在奧沙瓦動物園休息幾日。普雷德表示將讓袋鼠多留一段時間，好好休息並確保牠的安全。