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南投河豚中毒案品種曝：「月尾兔頭魨」具強烈毒性 吃2片便致命

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/06 11:20
圖為月尾兔頭魨 (月腹刺魨、栗色河魨)。（圖／截自農業部網站）

圖為月尾兔頭魨 (月腹刺魨、栗色河魨)。（圖／截自農業部網站）

南投仁愛鄉日前發生河豚中毒死亡事件，衛福部食藥署今（6）日公布衛生局送驗3件檢體的檢驗結果，經DNA物種鑑別發現，檢體皆屬有強烈毒性的「月尾兔頭魨Lagocephalus lunaris」，吃2片生魚片就有致命風險。

食藥署研究檢驗組組長王德原說明，說明，根據河豚毒素檢驗結果則顯示，「河豚生魚片」檢體檢出TTX高達134.30 mg/kg，「河豚魚肉湯(含魚肉)」檢體之熟肉與湯，分別檢出TTX 33.48 mg/kg與31.86 mg/kg，「河豚內臟及皮」檢體亦確認檢出河豚毒素，惟因基質複雜，尚難精確定量。

王德原表示，這次案件中，1片生魚片重量約10克，推估每片有1.34mg的河豚毒素，參考日本的河豚毒素限量是2mg，歐洲則更低，1到2mg就達上限，因此「吃2片可能就達到致死劑量」。

南投河豚中毒案品種曝：「月尾兔頭魨」具強烈毒性 吃2片便致命

月尾兔頭魨又稱作月腹刺魨、栗色河魨、毒鯖河魨等，屬四齒魨科，主要分布於印度至西太平洋區，臺灣四周海域均能見其蹤跡，體長可達50公分，其背面及腹面均佈滿小棘，尾鰭後緣呈新月形，內臟、皮膚及肌肉皆含河豚毒素，毒性極強。

食藥署副署長林金富表示，近10年來，台灣累計4起河豚中毒事件，分別為2014年1起、2020年2起、2023年1起，共17人就醫，其中有1人死亡，即為上（11）月南投仁愛鄉小吃店的死亡個案。

台灣四周環海，漁業資源相當豐富，林金富提醒民眾避免捕捉或購買來路不明的河豚，也不得販售有毒河豚或將其作為贈品，違者者依《食安法》可罰新台幣6萬元至2億元罰款。面對情節重大業者，可命令歇業、停業等；另外還可處7年以下有期徒刑，可併科8000萬元以下罰金。

食藥署再次呼籲，河豚種類繁多且一般難以辨認，誤食有毒河豚死亡風險甚鉅，因此，切勿捕捉或食用來路不明之水產品，並建議餐飲業者避免供應河豚，千萬別因追求美味或嚐鮮而造成無法挽回的憾事。

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更新時間 : 2023-12-06 16:33 GMT+08:00

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