【國家安全法】台灣公布22項不得外流關鍵技術 涵蓋14奈米以下製程、後量子密碼技術

依據立法院去年所修訂之《國家安全法》，為了確保國家安全與產業競爭優勢，國科會 5 日公告了國家核心關鍵技術清單共 22 項，加強相關技術之營業秘密保護，避免非法外流至國外，造成國家與產業利益受侵害。

國科會表示，此次公告以具主導優勢與保護急迫性之技術為第一波清單，涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等技術領域，預計 3 個月後滾動檢討。

國科會說明了擇選的原因：

一、國防科技、太空領域：基於國家安全考量且政府已投入大量資源，其技術發展已具自主性，且涉及國際公約之規範，如瓦聖納協定等。

二、農業領域：考量涉及糧食安全及民生經濟，且為我國出口外銷主力之一，具備產業競爭力與領導型技術之優勢。

三、半導體領域：我國半導體產業為全球市占率第一，高度連動相關產業鏈發展，對我國經濟發展與產業競爭力具有高度影響性。

四、資通安全領域：資通安全領域為國安及數位科技之核心，並涉及我國關鍵基礎設施之防護，我國產業已具技術能量，故將資安領域之相關技術納入保護範疇。

其中，關於半導體的部分共 2 項，分別為「14 奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」、「異質整合封裝技術-晶圓級封裝技術、矽光子整合封裝技術及其特殊必要材料與設備技術」。

中央社引述半導體業者說法，14 奈米以下製程技術留在台灣，對廠商更有保障，也使台灣成為可信賴的科技合作夥伴，「不會成為破口」。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，今次列入清單的皆為半導體未來關鍵技術，有其保護必要。中國本就頻繁挖腳台灣人才，現美國圍堵力道增，台灣更應加強防範。

經濟部產發署長連錦漳指出，14 奈米的限制原因有二：一，與美國等國際技術管制同步；二，台灣 14 奈米以下製程產品全球市占率 70%，運用於 AI、通訊、車用電子等範疇，屬重要關鍵技術。

連錦漳強調，台灣只有台積電具 14 奈米以下製程能力，而台積電在中國的量能為 14 到 16 奈米製程晶片，占營收 10 到 12%，新管制不致對台積電商業活動造成影響。

涉入數位部的有 3 項，包括「晶片安全技術」、「後量子密碼保護技術」與「網路主動防禦技術」。數位部政務次長李懷仁表示，明年起將針對這 3 項技術推出計畫。

數位部說明，後量子密碼保護技術是因應未來量子電腦超強運算力而生的加密技術。另，鑒於網攻型態趨於複雜，網路主動防禦技術涉及與其他國家共蒐情資，並透過 AI 技術預判惡意網路攻擊行動，預先防禦。

22 項國家核心關鍵技術項目及其主管機關：