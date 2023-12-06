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【2024大選分析】專家：民進黨國會不過半、柯文哲成立法院平衡關鍵

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/06 10:33
2024總統大選三腳督大戰，民進黨可能將無法延續國會過半的優勢（圖／台灣英文新聞）

2024總統大選三腳督大戰，民進黨可能將無法延續國會過半的優勢（圖／台灣英文新聞）

台灣2024總統立委大選呈「三腳督」情勢，中央研究院政治學研究所副研究員鮑彤認為，民進黨可能將失去國會多數優勢，若無任一政黨取得多數，民眾黨黨主席柯文哲將成為立院權力平衡關鍵所在。

專家：民進黨國會不過半 柯文哲成立院平衡關鍵

中央社報導，華府「戰略暨國際研究中心」（CSIS）5日研討會聚焦台灣大選，鮑彤（Nathan Batto）分析，以目前民調觀之，立委選舉結果可能是國民黨國會過半，或無任一黨過半數的懸峙議會（hung parliament）。

他指出，若民眾黨的不分區立委席次夠多，因不分區立委須遵守黨紀，柯文哲在黨內控制權相當高，也就意味著，柯文哲將成為立法院權力平衡的關鍵者。

破土雜誌創建編輯丘琦欣認同民進黨無法國會過半，但也指出，民眾黨與柯文哲的緊密連結，也是該黨困境所在。一旦柯傳出醜聞，該黨黨員政治背景混雜，對柯文哲無高忠誠度，柯的影響力還有待觀察。

年輕人不愛藍、對綠失望

金融時報大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）指出，過去2週她與許多年輕人交談，還沒碰到有意願投給國民黨者，與此同時，也有許多年輕人表達對民進黨的幻滅與失望，認為民進黨執政8年，在能源、住房、薪資等方面改革成效不彰。然而這些不滿是否會實際化為選票意象仍待觀察。

席佳琳還指出，支持民眾黨的泛綠選民，可能因國安考量投給綠營；柯文哲在「藍白合」的協商表現，也讓部分選民卻步。

中國常態介選

談及中國介選，席佳琳表示，北京透過社群媒體操弄訊息，以分裂台灣選民肯定有所增加，但並非不尋常，和過去選舉看到的狀況相似。台灣周遭的軍事恐嚇行動模式與頻率並未出現異常。

鮑彤則表示，台灣每次選舉在某種程度上都有中國影響因素，但每次的影響方式都不同。4年前香港議題催出年輕人投票；本屆以戰爭與和平的選擇為主，對主打此議題的國民黨似乎更有利。
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柯文哲

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更新時間 : 2023-12-06 16:33 GMT+08:00

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