心肌梗塞年輕化 醫解析3大高危族群、7大警訊

現代人的生活步調快易產生高度壓力，繁忙的工作模式更可能對心臟健康造成嚴重影響，隨著生活與飲食習慣改變，心肌梗塞逐漸年輕化，不再是只有高齡族才會發生的疾病。恩主公醫院心臟內科林岳志主任表示，心肌梗塞是需要搶時間治療的危險疾病，發作前並非毫無症狀，但時常因症狀輕微或無直接相關而被忽略，造成不可挽回的後果。

心肌梗塞是嚴重的心臟疾病，其成因是心臟血管阻塞，導致心肌血流不足、缺氧壞死，若是因為血管內的脂肪斑塊形成血栓而阻塞，就是急性心肌梗塞。林岳志說明，心肌梗塞高風險族群分為三種，一是身體因素造成，像是高齡、肥胖者、三高者、男性、有家族史；二是日常生活習慣導致，抽菸、情緒壓力、過勞、長期失眠等都是會影響心臟健康的因素；三是外界影響，例如身體感染發炎，或是像近日天氣溫差變化大，忽冷忽熱等。

林岳志說，大部分心肌梗塞可以透過改善作息和飲食習慣避免，但仍有不可抗因素，再加上近年心肌梗塞年輕化，建議民眾平時可透過「心痛指數評估量表」來自我評估，以便及早發現並治療；評分項目包含：胸痛（2分）、嚴重上腹痛（1分）、呼吸喘（1分）、冒冷汗（1分），若得分超過兩分（含）以上，就需要至醫院心臟內科做心電圖檢查。

林岳志提到，除了量表中的症狀外，虛弱、暈眩、嘔吐、心跳不穩定、左肩膀或背部疼痛，甚至昏迷，也可能是心肌梗塞的表現，切莫因症狀輕微就忽略，若是持續5分鐘以上或休息20分鐘後仍沒有好轉，就可能是心肌梗塞或其他心臟疾病，應儘快就醫避免錯過黃金時間。

近日早晚溫差大，心肌梗塞發作的風險提升，林岳志呼籲，別等到發作後才被迫面對，應於日常生活積極預防，平時健康飲食控三高、規律運動不抽菸、注意保暖等，看似不經意的舉動，實則是重要的護心訣竅，在日常中養成良好的生活習慣，降低罹患心肌梗塞的風險。

國健署說明，每當氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及急性中風發作的機會，因此建議民眾起床、半夜起床上廁時應先動一動四肢及身體，暖和一下身體，緩慢坐起且坐穩，並添加衣物保暖後再起身；出門時除了適時添加衣物，更要注意頭頸部及四肢末端的保暖，外套可選擇具有防水與防風功能，且易於穿脫與合適肢體活動之衣物，避免穿著過於笨重或厚實，以維持恆定的體溫。

從寒冷的戶外回到家時，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大導致血管擴張，尤其對於血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，很可能引起低血壓。洗完澡後，也要注意保暖，不可馬上進入環境較低溫的空間，以免造成血管急速收縮，易促發心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣的流通，避免緊閉門窗。