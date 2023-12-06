【COP28氣候大會】全球達成首個冷氣減碳協議 63國允大砍空調碳排放

正在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP28），5 日再有新突破，63 國同意加入「全球冷氣承諾」（Global Cooling Pledge），削減空調相關的溫室氣體排放量。遺憾的是，排放大國印度並未加入。

路透社報導，這是全球首個針對製冷設施碳排放導致暖化而採取的一致行動，範圍涵蓋冷氣及用於冷藏食物與醫療用品之設施。

目前地球尚有 12 億人口無冷氣可吹，隨著氣溫不斷升高，人口與收入增加，到了 21 世紀中，冷氣添購量料將成長三倍，對氣候危機不啻雪上加霜。況且，丹麥冷暖氣公司 Danfoss 總裁 Jürgen Fischer 認為，為了省錢，人們恐怕會擁抱廉價的空調設備，缺乏節能效能，導致能源負荷超載。

根據聯合國環境署（UNEP）預估，到了 2050 年，冷卻設施釋出的二氧化碳將來到 44 億至 61 億噸。「全球冷氣承諾」期望在此年限之前，各國能將冷氣排放量大砍至少 68%（與 2022 年排放水準相比），並達成配套目標，如於 2030 年之前設立最低能源效率標準。

可惜的是，未來數十年對冷氣需求必將大增的印度，仍未加入這項計畫，印度官員不願意作出超出《蒙特婁議定書》（Montreal Protocol）之承諾。《蒙特婁議定書》是多國於 1987 年簽署，1989 年生效，旨在規範會破壞臭氧的化學物質，包括用在冷氣機的氫氟碳化物，印度於 1992 年成為締約國。

其他 COP28 的成果包括，主辦方阿拉伯聯合大公國主導設立氣候投資基金，另有 118 國同意於 2030 年之前，將再生能源比例增至現今三倍，從而減少化石燃料之使用。