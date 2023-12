快訊!【亞洲棒球錦標賽】台灣預賽第2役19:0勝巴勒斯坦　勇奪2連勝、晉級複賽

亞洲棒球錦標賽台灣隊預賽第2戰,今天在台中洲際棒球場(5日) 與巴勒斯坦交手,台灣隊投手張景淯先發3局無失分,加上廖健富首局就敲出2分砲,率隊6局打完提前以19比0勝出、摘下2連勝,以分組第一晉級。

2023亞洲棒球錦標賽台灣隊5日預賽在台中洲際棒球場迎戰巴勒斯坦隊,1局上台灣隊廖健富(中)敲出2分砲,也是台灣隊此次賽會首轟。(中華民國棒球協會提供)中央社

Dad turned on the TV and we saw a baseball tournament; Palestine vs Taiwan We didn’t even know Palestine have their own baseball team pic.twitter.com/N53TjyXclz