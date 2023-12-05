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快訊!【亞洲棒球錦標賽】台灣預賽第2役19:0勝巴勒斯坦　勇奪2連勝、晉級複賽

首次參賽的巴勒斯坦隊，球員都在美國念書或就業，因此不受近期以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間武裝衝突影響。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/05 20:45
2023亞洲棒球錦標賽台灣隊預賽5日與巴勒斯坦交鋒，台灣隊廖健富（前右）1局上敲出2分砲，助隊終場以19比0擊敗巴勒斯坦，搶下預賽2連勝。...
台灣隊5日在亞錦賽預賽第二役以19:0打敗巴勒斯坦! 示意圖為首度參賽的巴勒斯坦隊，4日首戰在台中洲際棒球場與香港交手，結果以3...

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亞洲棒球錦標賽台灣隊預賽第2戰，今天在台中洲際棒球場（5日) 與巴勒斯坦交手，台灣隊投手張景淯先發3局無失分，加上廖健富首局就敲出2分砲，率隊6局打完提前以19比0勝出、摘下2連勝，以分組第一晉級。

快訊!【亞洲棒球錦標賽】台灣預賽第2役19:0勝巴勒斯坦　勇奪2連勝、晉級複賽2023亞洲棒球錦標賽台灣隊5日預賽在台中洲際棒球場迎戰巴勒斯坦隊，1局上台灣隊廖健富（中）敲出2分砲，也是台灣隊此次賽會首轟。（中華民國棒球協會提供）中央社

亞洲棒球錦標賽3日開打，台灣隊開幕戰在台北大巨蛋迎戰韓國隊，靠著味全龍新生代王牌投手徐若熙先發投7局飆10K、無失分，展現王牌身手，率隊以4比0搶下歷史性首勝

此次預賽台灣隊與巴勒斯坦、香港、韓國同在A組，台灣先前戰績1勝，昨(4日) 巴勒斯坦擊敗香港，拿下隊史亞錦賽首勝，台灣隊昨天輪空，今天晚間與巴勒斯坦在台中洲際棒球場交手，先前台灣隊總教練郭李建夫就曾表示，對巴勒斯坦先發投手將派出張景淯。

張景淯具美職小聯盟資歷，今年返台加入中職味全龍隊，在中職一軍出賽都是後援，但對於先發角色也不陌生。

巴勒斯坦的球員都在美國念書或就業，因此不受近期以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間武裝衝突影響；巴勒斯坦陣中捕手蘇博（Tariq Suboh）打過美國獨立聯盟，野手埃拉布爾（Tarik Elabour）也曾在美職皇家隊小聯盟有出賽紀錄。

中央社報導，昨天巴勒斯坦在洲際出賽，台灣隊也派出情蒐到現場，根據情蒐資料，巴勒斯坦球員全來自美國，投打都有一定程度，打者對於直球的掌握度相對好，但對變化球的應對較差，打者偏好揮大棒，台灣隊投手群只要不要控球有太大偏差，不至於會有太大的問題。
亞錦賽
台灣
2連勝
巴勒斯坦
台中洲際棒球場

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