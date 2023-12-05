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台灣「共耕食代」團隊•推動都市農耕「綠生活」 陽台屋頂也可成為夢想菜園

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/05 20:34
主婦聯盟環境保護基金會12月5日舉辦「綠色飲食生活圈食農教育成果展」，「共耕食代」團隊分享都市農耕野菜與作物加工應用課程成果。中央社

主婦聯盟環境保護基金會12月5日舉辦「綠色飲食生活圈食農教育成果展」，「共耕食代」團隊分享都市農耕野菜與作物加工應用課程成果。中央社

致力推動都市農耕永續循環綠生活的「共耕食代」團隊，以食農教育為發展核心，匯聚老中青幼，在自家陽台屋頂耕種農作物，打破都市藩籬促進人際交流，建立起綠色共好的生活圈。

主婦聯盟環境保護基金會為推廣綠色飲食生活圈，串聯起各地社區組織、青創團隊等食農教育典範，今天(5日) 舉辦「綠色飲食生活圈食農教育成果展」，透過相互交流、資源整合以達到永續農業目標。

教育成果展內容規劃主題演講、案例分享等活動，分別針對「加強都市防災韌性」、「促進台灣米食利用」、「提升本土雜糧復興」、「校園午餐食材在地化」、「海洋資源永續利用」5大台灣農漁業議題進行討論。

台灣「共耕食代」團隊•推動都市農耕「綠生活」 陽台屋頂也可成為夢想菜園(上圖與下圖, 取自共耕食代臉書11/8照片)

台灣「共耕食代」團隊•推動都市農耕「綠生活」 陽台屋頂也可成為夢想菜園「一開始只是期待能舉辦社區共作、共學的計畫，沒想到會遇到這麼多興趣相同的鄰居。」中央社引述青創戶兼社區品牌「共耕食代」發起人詹凱毓表示，起初是以親子共學為概念，在社區頂樓園圃舉辦小小農夫體驗營，沒想到過程中遇到不少熱愛農耕的鄰居。

她說，活動結束後也時常在頂樓與鄰居相遇，於是自發性地組成農耕隊，才開始有現在的系統地規劃自家農耕活動。

到了第2年，詹凱毓因輔導團隊與主婦聯盟的協助，開始接觸許多農耕相關師資，經由實際推動都市農耕的應用，以食農教育理念，推動「永續綠生活實踐家+」讓人人都可以成為綠生活實踐者。

主婦聯盟執行長吳碧霜致詞時表示，都市農耕的推動是一劑綠色處方箋，享受栽種農作物的樂趣，同時紓解壓抑的生活情緒，將收成作物全利用於永續餐桌及自製日常生活用品，有助形成社區社群良善循環的互助支持網絡，正是綠色飲食生活圈的中心思想。
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主婦聯盟
永續
綠生活
都市

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