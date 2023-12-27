全球變遷下的滑雪度假村發展：專訪 Club Med 亞太行政總裁

疫情三年人們坐困圍城，2022年底解封旅遊業迎來報復反彈，不僅滑雪度假勝地阿爾卑斯山迎來大批度假人潮，對滑雪趨之若鶩亞洲客也老早就將高端山旅度假村搶訂一空。全球全包式度假龍頭 Club Med 最新數據指出，亞洲區2023年上半年的業務量較2022年上升247%，更恢復到疫情前同期的92.7%，其中客戶量增長125%，比疫前多了近1成。

Club Med 主打無憂全包式服務，不僅在疫情間逆勢增設新點，疫後滑雪度假村人潮蓬勃，亞太區成長更是勢不可擋。Club Med東南亞及太平洋市場（ESAP）銷售業務行政總裁瑞秋·哈丁（Rachael Harding）在本篇專訪中，分享全球疫後雪村發展與趨勢，以及如何因應日益嚴峻的全球氣候變遷。

疫中持續拓點 疫後表現亮眼

出色的業績表現與 Club Med 疫情間策略密不可分。瑞秋·哈丁指出，該集團在疫情間始終未停下腳步，為反彈來臨做好準備，積極維繫優秀團隊、大膽增設度假新據點，以及積極完善數位服務，讓消費者從研究、預訂到入住都無縫銜接，都是維繫顧客的關鍵。

Club Med 疫情期間仍積極推出活動，以台灣為例，舉行復刻Party、分享專屬食譜，讓老客戶、新朋友喚醒記憶中的歡快度假氛圍，當人們再次想要旅行時，這些小細節都讓他們想到 Club Med。而讓品牌持續進化，並保持新鮮感與關聯性的努力，也讓Club Med在疫情收穫各地國內市場，使得業績穩步向前。

亞洲親子滑雪度假漸成主流

近年來， Club Med 持續增設滑雪村，在該集團全球據點占比已從1成躍居至逾3成，可見享受滑雪度假確呈趨勢，不僅在傳統的歐美區域，亞太區域更是蓬勃興盛。Club Med 去年底三度插旗日本北海道，設立成人度假為導向的 Kiroro Peak 度假村，今年12月底接力推出以家庭親子滑雪為主軸的 Kiroro Grand 度假村，尚未開村就已爆單。

瑞秋·哈丁指出，北京冬奧等大型賽事激發的亞太區人們對滑雪運動的愛好。在泰國、台灣等地，滑雪團體如雨後春筍般成立。對一些富裕的亞洲家庭來說，滑雪已成為父母希望孩子能具備的經驗，且越早體驗越佳；反之，成功的商業投放也促使孩子們向父母親表達學習滑雪的意願，成為全家參與的契機。

Club Med 全包式度假的優勢在於，所擁有的度假村類型、土地規模，以及村外即滑雪場的便利性。一家老小的滑雪度假籌備繁瑣、難度高，而Club Med 針對嬰幼童的托育、以及未成年人分齡分級滑雪教學服務，就是為家庭旅遊而生，也是該集團在亞太滑雪度假市場保持領先優勢的關鍵。

疫後度假偏好改變

疫情也改變了人們度假的偏好，瑞秋·哈丁指出，疫後全包式度假更蔚為風潮，因為人們想要一個可以控制的環境，能在其中隨心所欲。更重要的是，人們需要一個平台，再次與家人緊密聯繫，無憂無慮、毫無壓力的相處。對於度假的需求，人們傾向於拉長時間，並著重能更為深入度假環境，真正地了解所在之地的美食、文化與歷史。

此外，如今人們重拾迫於疫情中斷的高爾夫、潛水等熱愛的運動，返回度假地的頻率也提高。以滑雪為例，一季兩滑的趨勢越發明顯。此外，人們也傾向於提早半年至10個月前開始規畫假期。

全球氣候變遷下的商業模式

滑雪度假趨勢如日中天，在新據點與日俱增的同時，全球氣候變遷導致雪量減少、低海拔需仰賴人工造雪也是不爭事實。Club Med深耕世界各地70載，在開發世界原始美景之地的同時也致力於永續發展環境的保護與承諾。

瑞秋·哈丁指出，Club Med 早在1978年成立基金會，2005年成立企業社會責任部門貫徹企業永續理念，從建設生態認證度假村，堅持開發面積不超過10%，到透過與非營利組織與當地合作，提供就業機會，Club Med 始終致力達成能源、食物浪費、減塑等關鍵績效指標，為客戶提供永續的服務。此外，Club Med 也積極引導客戶了解當地生態環境的脆弱性，以及能夠如何提供協助。

至於雪村發展如何因應全球氣候變遷挑戰，對此瑞秋·哈丁表示，Club Med 度假村分布在不同海拔高度具備可拓展性，除了高海拔度假村雪況較不易受影響，團隊也能視情況將客戶轉移至不同海拔享受度假，因應短期至中期挑戰。

再者，Club Med 度假村定位多元，從陽光沙灘到遊艇山旅，不一而足。山旅度假村於冬季提供滑雪、健行、騎馬以及室內瑜珈、泡湯賞雪等多樣化行程，夏季營運也安排了徒步、山地自行車、高爾夫球等休閒娛樂，並非僅著重單一雪地體驗，因此能以多元面貌陪伴客戶，應對氣候變遷下的未來。