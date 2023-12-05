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基隆年終演唱會加開第二現場於國門廣場　500張義賣票購票流程公布

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/05 18:08
基隆市政府發言人余治明對外發布年終演唱會超強卡司（圖／基隆市政府網站）

基隆市政府發言人余治明對外發布年終演唱會超強卡司（圖／基隆市政府網站）

基隆市政府舉辦「最愛基隆年終演唱會」受到熱烈關注，基隆市政府宣布，23號晚間將在國門廣場加開第二現場，以弧形LED電視牆全程轉播，另外也說明了「500張義賣票」領取流程。

「最愛基隆年終演唱會」將於12月23日於基隆市立體育館盛大登場，由陳大天、阿喜與陳若穎共同主持，演唱陣容有安心亞、玖壹壹、戴愛玲、Kimberly陳芳語、原子少年、未來少女-幽靈水晶、城市音樂愛心大使鋼琴家許哲誠等人，共7組超強卡司。

市府發言人余治明今（5）日宣布，除了體育館的精采表演外，也可在國門廣場感受氣氛，當天將於ANIVERSE KEELUNG漫遊者基地的弧形LED電視牆進行全程轉播，藝人也會前去向民眾打招呼，現場將規劃特色市集，民眾可以購買餐飲，體驗露天演唱會的愜意感受。

至於義賣票領取方式，民眾可於12月7日11點後，透過郵政劃撥捐款至「財團法人伊甸社會福利基金會」，將憑證照片上傳至「雲端表單」，市府確認捐款事實後，將回寄「義賣票」給購票民眾，1人最多可購買4張票，500張發完為止，雲端表單將於11點同步開放於「魅力基隆」臉書專頁，將依填表時間順序確認領票資格。

捐款金額為1200、2400、3600、4800元整數，也就是一張票1200元為倍數，其餘金額概不認列資格。

此外，免費索取演唱會門票地點在基隆市各區公所，每處區公所各680張，7日上午11時起至22日中午12時開放索票，每人限索票4張，索票人戶籍地須設在基隆市，不分行政區可就近取票，索票人須攜帶身分證前往各區公所，屆時會有專人引導辦理「搖滾站立區」或「座位區」索票作業。

（郵政劃撥帳號：05793779　戶名：財團法人伊甸社會福利基金會，備註:基隆年終演唱會）
基隆
演唱會
國門廣場

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更新時間 : 2023-12-06 00:05 GMT+08:00

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