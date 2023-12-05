台南大員皇冠假日酒店 「御節料理」預購中

日本人每到新年，有一個特別的禮俗就是享用「御節料理」，也就是日本年菜，代表著幸運、緣分、豐收、祈福等，將一整年餐桌上出現的菜色精選在御節料理中，不同料理有不同的寓意，使用華麗的漆器裝載，一層一層裝滿食物，象徵層層疊疊的祝福，陪著日本人度過新年期間、不開伙的用餐需求。時至今日不只可以自用，當作伴手禮更帶著尊榮、感恩的意涵。台南大員皇冠假日酒店煉瓦餐廳推出「御節料理」每組6,280元，限量預購中，售完為止。

台南大員皇冠假日酒店煉瓦日式餐廳繼2022年首賣日式年菜「御節料理」，限量50組獲得饕客喜愛秒殺售罄之後，近期擋不住客人頻頻敲碗，決定於2023年12月提前開放預購，限量增加為60組，每組6,280元。各種吉祥寓意的年菜盛裝在「重箱」（多層容器）中，以冷食呈現。第一層有16種佳餚，包括「龍蝦」代表長壽，取代日本人有錢人家吃的鯛魚，意喻「活到腰都彎了，象徵著長壽」，將龍蝦蒸熟、以柴魚汁醃泡，再撒上烏魚子粉增加風味。「鮑魚旨煮」代表圓滿，使用個頭大、口感紮實的南非鮑魚，先蒸熟、保留軟嫩肉質，再用傳統的日本旨煮方式帶來甜而濃郁的滋味。「龜甲南瓜」代表長壽，將南瓜手工切出八角形、刻出龜殼紋路，相當生動。

「鰤魚祐庵燒」代表出人頭地，在日本有許多伴隨著魚種成長、名字及價錢也不斷上升的魚種，鰤魚正是代表之一。青甘魚以照燒方式調味、燒烤出鹹甜鮮味。第二層以九宮格呈現14種佳餚，擺放甜、鹹、酸不同口味的小品。其中「伊達卷」將蛋捲製作成像書卷狀，象徵成就學問、增長知識，食材雞蛋呈現的澄黃色象徵子孫繁榮，圓形代表家庭圓滿，取名源自於戰國名將伊達政宗，所以又代表華麗富貴。「合鴨八幡卷」代表幸福長久、「菊大根」代表吉祥、「核桃小女子」代表五穀豐收、「梅人參」代表根底堅固、「鰻魚玉子燒」代表發跡成功、「栗子羊羹」代表富貴，因為日本人早期只有富貴人家才吃得到的甜點，將紅豆煮爛、過篩，加入沖繩黑糖等3種糖調味、打造出不同的層次香氣。

凡2023年12月20日前完成付款，享早鳥優惠價現折1,000元，加購限量酒款「末廣微發泡清酒」再享優惠價888元 (原價1,080元)。別具精緻雙層日式漆器盒，盛滿繽紛豐富的日本年節料理，為新年最富心意的奢華伴手禮。訂購專線06-512-1930煉‧瓦。

＊溫馨提醒: 禁止酒駕，未成年請勿飲酒。