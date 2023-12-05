Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

台南大員皇冠假日酒店 「御節料理」預購中

By 台灣英文新聞
2023/12/05 17:48
台南大員皇冠假日酒店「御節料理」預購中（圖／台南大員皇冠假日酒店）
台南大員皇冠假日酒店「御節料理」預購中（圖／台南大員皇冠假日酒店）

台南大員皇冠假日酒店「御節料理」預購中（圖／台南大員皇冠假日酒店）

台南大員皇冠假日酒店「御節料理」預購中（圖／台南大員皇冠假日酒店）

日本人每到新年，有一個特別的禮俗就是享用「御節料理」，也就是日本年菜，代表著幸運、緣分、豐收、祈福等，將一整年餐桌上出現的菜色精選在御節料理中，不同料理有不同的寓意，使用華麗的漆器裝載，一層一層裝滿食物，象徵層層疊疊的祝福，陪著日本人度過新年期間、不開伙的用餐需求。時至今日不只可以自用，當作伴手禮更帶著尊榮、感恩的意涵。台南大員皇冠假日酒店煉瓦餐廳推出「御節料理」每組6,280元，限量預購中，售完為止。

台南大員皇冠假日酒店煉瓦日式餐廳繼2022年首賣日式年菜「御節料理」，限量50組獲得饕客喜愛秒殺售罄之後，近期擋不住客人頻頻敲碗，決定於2023年12月提前開放預購，限量增加為60組，每組6,280元。各種吉祥寓意的年菜盛裝在「重箱」（多層容器）中，以冷食呈現。第一層有16種佳餚，包括「龍蝦」代表長壽，取代日本人有錢人家吃的鯛魚，意喻「活到腰都彎了，象徵著長壽」，將龍蝦蒸熟、以柴魚汁醃泡，再撒上烏魚子粉增加風味。「鮑魚旨煮」代表圓滿，使用個頭大、口感紮實的南非鮑魚，先蒸熟、保留軟嫩肉質，再用傳統的日本旨煮方式帶來甜而濃郁的滋味。「龜甲南瓜」代表長壽，將南瓜手工切出八角形、刻出龜殼紋路，相當生動。

「鰤魚祐庵燒」代表出人頭地，在日本有許多伴隨著魚種成長、名字及價錢也不斷上升的魚種，鰤魚正是代表之一。青甘魚以照燒方式調味、燒烤出鹹甜鮮味。第二層以九宮格呈現14種佳餚，擺放甜、鹹、酸不同口味的小品。其中「伊達卷」將蛋捲製作成像書卷狀，象徵成就學問、增長知識，食材雞蛋呈現的澄黃色象徵子孫繁榮，圓形代表家庭圓滿，取名源自於戰國名將伊達政宗，所以又代表華麗富貴。「合鴨八幡卷」代表幸福長久、「菊大根」代表吉祥、「核桃小女子」代表五穀豐收、「梅人參」代表根底堅固、「鰻魚玉子燒」代表發跡成功、「栗子羊羹」代表富貴，因為日本人早期只有富貴人家才吃得到的甜點，將紅豆煮爛、過篩，加入沖繩黑糖等3種糖調味、打造出不同的層次香氣。

凡2023年12月20日前完成付款，享早鳥優惠價現折1,000元，加購限量酒款「末廣微發泡清酒」再享優惠價888元 (原價1,080元)。別具精緻雙層日式漆器盒，盛滿繽紛豐富的日本年節料理，為新年最富心意的奢華伴手禮。訂購專線06-512-1930煉‧瓦。

＊溫馨提醒: 禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

更新時間 : 2023-12-06 00:04 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
亞錦賽「台韓大戰」 徐若熙7局10K壓制韓國 台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝!
亞錦賽「台韓大戰」 徐若熙7局10K壓制韓國 台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝!
香港股市4日創近年新低　恆生指數下跌184點、以16646作收
香港股市4日創近年新低　恆生指數下跌184點、以16646作收
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
「換乘戀愛3」終於將在29日播出！第一波短篇預告釋出超唯美
「換乘戀愛3」終於將在29日播出！第一波短篇預告釋出超唯美
大雪切斷陸空交通 德國南部、奧地利、瑞士警戒慎防雪崩
大雪切斷陸空交通 德國南部、奧地利、瑞士警戒慎防雪崩
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運