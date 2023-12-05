台北寒舍艾美酒店攜手McLaren麥拉倫　聖誕藝術裝置打卡贈好禮

結合時尚與速度的設計靈感，台北寒舍艾美酒店與永三汽車集團旗下的奢華跑車品牌「McLaren麥拉倫」聯手打造2023年的戶外聖誕裝置，即日起於酒店門口展示，高二層樓的聖誕裝置藝術，24小時光影流動十分吸睛，絕對是信義區最炫麗飆速的聖誕藝術裝置。

透過層層鐵框營造空間感及輕盈的氛圍，呼應McLaren輕量化的核心科技，再以漸層LED燈條環繞，光影線條的流動變化，彷彿體驗在賽道上馳騁的快感。聖誕節當周將於戶外限時展出「McLaren GT質感生活首選跑旅」，McLaren 以品牌跑旅車款GT為主軸，精心設計 Triple Crown 外觀塗裝，採用標誌性的McLaren Orange設計覆蓋車身搭配專屬Triple Crown標誌，向McLaren賽車歷史上榮耀的三冠王精彩賽績致敬。聖誕節是感恩與慶祝的節日，藉由車貼設計回顧 McLaren 光輝榮耀一起歡慶聖誕。

即日起，歡迎貴賓與艾美酒店門口的戶外聖誕裝置拍照打卡並公開分享在社群媒，就有機會獲得McLaren獨家贈禮，數量有限，贈完為止。詳情請洽02 6622 8000或請至www.lemeridien-taipei.com查詢。

台北寒舍艾美酒店與永三汽車集團旗下的奢華跑車品牌「McLaren麥拉倫」聯手打造2023年的戶外聖誕裝置