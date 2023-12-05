台北遠東香格里拉 夢幻聖誕打卡點

看準歲末佳節商機，台北遠東香格里拉以「夢幻聖誕」主題打造多處拍照打卡點吸引用餐與度假人潮，包括大廳佈置3.6米高的「香格里拉夢幻號」熱氣球，6樓李白居酒廊則變身為期間限定的夢幻酒吧-Dream Bar，以8,000顆聖誕球和燈串裝飾，營造壯觀星光銀河與霓虹吧台，而位於飯店敦南側的遠企廣場上高達40呎的「遠企耶誕樹」，亦於11月30日晚間點亮，以「迎向世界．擁抱愛」為主題，選用紅、金色彩球和彩燈裝飾，從7樓頂端掛起的金亮燈串，一路延伸至敦南綠帶，為敦南商圈營造節日氛圍。飯店各餐廳與酒廊也準備了特色節慶餐點和特調，例如聖誕主題下午茶、節慶晚宴和跨年煙火派對，還有外帶美食如聖誕烤火雞、精選甜點和禮籃，讓民眾過節很有儀式感。

夢幻聖誕 香格里拉夢幻號熱氣球

歷年的巨型薑餅城堡、旋轉木馬、聖誕許願樹等，已成為節日熱門打卡景點。今年，飯店以「夢幻聖誕」為主題，打造3.6米高的「香格里拉夢幻號」熱氣球，象徵著愛與希望。熱氣球旁的聖誕許願樹也讓大小朋友駐足，今年以熱氣球為造型卡片，寫下新年新願望並懸掛於聖誕樹上，寄託著心誠則靈的美好祝願！為了讓賓客感受溫馨聖誕，飯店也將安排美聲合唱團於12月16、17以及23至25日，每天晚上6時起從大廳行至各餐廳與酒吧演出聖誕組曲，用天籟美聲增添節慶歡樂氛圍。即日起至2023年12月24日期間，只要上傳在飯店任何角落的聖誕佈置合照到Instagram標記#DreamTPE並追蹤飯店官方帳號，就有機會抽中雅仕套房一晚和Dream Bar雙人晚餐，讓線上與現場都能同步感受節慶氣氛。

遠東集團聖誕樹 敦南商圈最美打卡點

隨著疫後國際間開放交流與觀光，遠東集團今年以「迎向世界．擁抱愛」為主軸，於遠企敦南廣場上豎立40呎高的「遠企耶誕樹」，以紅、金色彩球及彩色燈飾打造而成，更藉由7樓頂端掛起的金亮燈串，一路延伸至敦南綠帶，讓整個敦南商圈洋溢在快樂佳節的氛圍中。每年飯店也參與遠東集團的聖誕點燈活動，由遠東集團董事長徐旭東率領台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東(Marco Vazzoler)與關係企業主管，偕同主禮嘉賓台北市政府副市長林奕華及外交部政務次長田中光，以及近50位來自多國駐台使節團代表，共同點亮璀璨耀眼的聖誕樹，吸引飯店住房、用餐賓客以及附近居民扶老攜幼共襄盛舉，為整個敦南商圈更添濃厚聖誕佳節氣氛！

夢幻酒吧 Dream Bar 閃亮登場

今年不容錯過的飯店最新聖誕打卡點就是位於6樓的李白居酒廊，首度化身為期間限定夢幻酒吧-Dream Bar，將超過8,000顆繽紛聖誕球結合燈串，營造壯觀星光銀河與霓虹吧台。由廚藝與調酒師團隊共同設計節慶菜單，從聖誕小食、豪華主菜到精緻甜點，如聖誕火雞肉卷、起司焗波士頓龍蝦、聖誕老公公的驚喜甜點等，搭配多款以經典爵士樂發想的聖誕特調，美味美型又好拍，已成為台北熱門歲末聚點。即日起至2024年2月25日期間限定，每日上午11:30至晚上9:30提供午餐、下午與晚餐三種時段選擇，還可包場舉辦活動。

五星美味迎聖誕 節慶獻禮賀新年

飯店為慶祝聖誕與新年，特別推出一系列節慶餐飲活動迎接聖誕佳節。主廚精選甜點如德式聖誕史多倫麵包、義式水果麵包、法式國王派等，價格自630元起。七款精美禮籃，價格自2,300元至5,500元，提供買十送一優惠。節慶外帶美食包括美式烤火雞和黑熊蜂蜜烤火腿等節慶限定佳餚，適合6-8人享用，價格3,280元至5,980元，無論是辦公室派對或是家庭聚會，五星美味輕鬆上桌。

馬可波羅義大利餐廳 (38F)精心設計了義式節慶套餐，包括五道式聖誕套餐每位3,680+10%元和新年套餐每位3,800+10%元。馬可波羅酒廊 (38F)還有週末限定的聖誕下午茶以及教父主題的跨年煙火派對，提供絕佳的高樓景觀和美食體驗。ibuki日本料理餐廳 (7F)則推出精緻8道式節慶懷石套餐和鐵板套餐，每位2,980+10%元起。香宮 (6F)則以經典粵菜呈獻9道式節慶套餐，每桌十位22,888+10%元。上海醉月樓 (39F)的滬味節慶套餐則每位3,580+10%元，包含無限暢飲新鮮柳橙果汁及軟性飲料。遠東Café自助餐廳(6F)的極炙和牛賞，平日自助午晚餐每位1,580+10%元起、週末假日每位1,780+10%元起。最後，大廳茶軒(1F)則有經典聖誕下午茶，每位1,580+10%元起，需提前三天預訂。