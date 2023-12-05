台北新板希爾頓酒店　聖誕嘉年華系列活動開跑

2023年「新北聖誕城」開城隨即吸引萬人朝聖，位於最搖滾區的台北新板希爾頓酒店，飯店內以粉金色夢幻般的冰晶城堡和胡桃鉗士兵主題佈置營造打卡點，歡迎世界旅人到訪，同時集結餐飲與住房優惠推出聖誕嘉年華系列活動，住房跨界時尚精品「黑潮來希」推出一泊二食專案，每晚6,999元起、入住即送老佛爺沐浴備品，再享「黑潮雙人套餐」；餐飲則由悅市集自助餐廳12月24日及25日推出「主廚特製聖誕火雞」，與饕客共同慶祝聖誕佳節，此外現場還有掃碼享折扣活動，民眾在活動期間內於館內餐廳用餐消費，出示活動優惠頁面，即享8折優惠起，若同時於臉書、IG打卡分享，再送神祕小驚喜；不僅如此，12月16、17日於飯店一樓通廊處還有聖誕市集和搖擺舞會，穿搭復古風預約報名可免費入場，17日更有爵士音樂會live演出，活動詳情請見官網。

跨界時尚精品「KARL LAERFELD」老佛爺，一泊二食住房專案每晚6,999元起，享雙人大餐

台北新板希爾頓酒店推出2023年度鉅獻「黑潮來希」一泊二食住房專案，將時尚精品KARL LAGERFELD老佛爺品牌與客房結合，即日起至2024年1月28日，每晚6,999元起，每日限量十間，凡入住就送KARL LAGERFELD老佛爺沐浴備品，以低調奢華的優雅時尚黑色令人眷戀沉醉，主基調為柑橘和岩蘭草，清新的柑橘香帶來活潑的調性，岩蘭草散發泥土芳香，交織出沉穩的大地氣息，沐浴備品內容一共五款，從洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、身體乳到香皂，為奔波的旅人帶來安定感和紓壓感受，享受時尚大帝品牌自傲獨有的法式情調。

「黑潮來希」一泊二食住房專案包含KARL LAGERFELD老佛爺沐浴備品禮包，還能品嚐廚藝團隊特製的「黑潮雙人套餐」乙套（價值1,280元），餐點包含前菜「黑岩漿火雞翅」、主菜「希爾頓黑魔法旋風海鮮麵」「希爾頓手工黑牛堡」以上各乙份、和飲品任選兩杯，在星光璀璨的時刻，享受充滿黑色神秘魅力的美味佳餚，增添旅程獨特回憶。

夢幻粉金聖誕閃亮登場 冰晶城堡、胡桃鉗列隊迎賓 新北聖誕熱門打卡點

為歡慶聖誕節到來，台北新板希爾頓酒店也鋪上濃厚的聖誕氣氛，今年特別打造夢幻粉金色，以冰晶城堡為主題，搭配胡桃鉗士兵與飛舞的糖梅仙子於大廳入口處迎接世界旅人的到訪，不管是閃亮的聖誕彩球還是可愛的胡桃鉗士兵，絕對都是今年新北聖誕最熱門的打卡點。

悅市集自助餐聖誕限定「主廚特製聖誕火雞」，秘製果香嫩雞肉，味蕾大暴動！

向來以地中海異國料理為主題的館內二樓悅市集自助餐廳，趁聖誕節12月24日及25日兩天加碼推出限定「主廚特製聖誕火雞」，火雞肉又號稱「最強白肉」，有著低脂、高蛋白的肉質特性，深受饕客喜愛，廚藝團隊嚴選加拿大進口重達五公斤的火雞，運用新鮮蔬果的酵素特性來軟化火雞肉纖維，透過手工醃漬一天來達到入味的效果，經過一小時半的慢慢烘烤，剛出爐的火雞肉吃來鮮嫩可口。

全館餐飲聖誕同慶 掃碼秀優惠券頁面享折扣、拍照打卡分享再送小驚喜

台北新板希爾頓酒店今年與比鄰的板橋凱撒飯店一同推出「新北聖誕城電子優惠券活動」，即日起至2024年1月1日，凡活動期間在館內餐廳「悅市集自助餐廳」用餐消費，掃碼出示活動券頁面，享平日8折或假日9折優惠；「青雅中餐廳」則是平日85折或假日9折優惠、一樓大廳酒吧「逸廊」享外帶飲品平日買一送一或假日週五至週日享第二杯半價。若用餐消費於粉絲專頁、IG拍照打卡並公開分享，「青雅中餐廳」享「鱈魚香絲」乙份，「悅市集自助餐廳」享精美小蛋糕乙客；「逸廊」則送「聖誕限定調酒」乙杯。